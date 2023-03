Frauen in der Politik: Immer noch unterrepräsentiert

Appellierten an junge Frauen, sich in die Politik zu trauen (v. l.): Gleichstellungsbeauftragte Sabine Trettenbacher, Erdings Vizebürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW), CSU-Familienministerin Ulrike Scharf, VHS-Leiterin Doris Fähr, Helga Stieglmeier (Grüne) und Gertrud Eichinger (SPD). © Vroni Vogel

Diskussionsrunde zum Thema „Frauen in der Politik“: VHS-Veranstaltung offenbart fehlende Teilhabe in Führungspositionen.

Erding – Große Einigkeit unter den Gesprächsteilnehmerinnen bestimmte die gut besuchte Podiumsdiskussion „Frauen in der Politik – Gemeinsam mehr erreichen“ der Volkshochschule Erding. Mit CSU-Familienministerin Ulrike Scharf, der frauenpolitischen Sprecherin der bayerischen Grünen und langjährigen Kommunalpolitikerin Helga Stieglmeier, Erdings Vizebürgermeisterin Petra Bauernfeind (FW) sowie Kreis- und Gemeinderätin Getrud Eichinger (SPD) trafen sich erfahrene Politikerinnen zum Meinungsaustausch.

Auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und Juristin Sabine Trettenbacher brachte ihre Erfahrungen ein. Umsichtig moderiert wurde die Diskussion von VHS-Leiterin Doris Fähr.

20 Frauen bei 60 Mitgliedern im Kreistag, vier Bürgermeisterinnen in 26 Gemeinden des Landkreises, ein Frauenanteil von 27 Prozent im Landtag – mit diesen Zahlen wurde illustriert, dass die gleichberechtigte Teilhabe noch lange nicht erreicht ist. Frauen in Führungspositionen seien in vielen Bereichen immer noch unterrepräsentiert. Auch würden traditionelle Rollenzuschreibungen immer noch eine große Rolle spielen.

Die „gläserne Decke“ bezüglich der Familienplanung als Karriereknick kam zur Sprache und auch, dass „Altersarmut weiblich ist“, wie es Stieglmeier formulierte. Eine familienfreundliche, flexible Arbeitswelt wurde angemahnt. Scharf und Stieglmeier nannten hier unter anderem Videokonferenzen und andere Online-Formate, die sich während der Pandemie bewährt hätten.

Die Quotenregelung sei noch immer nötig, darüber war man sich ebenfalls einig. „Ich bin langsam ungeduldig“, sagte Stieglmeier. Seit 100 Jahren gebe es das Frauenwahlrecht, aber noch immer keine Gleichberechtigung. Es sei „unerlässlich“, die Strukturen zu verändern, um für alle eine gleichberechtigte Teilhabe in Familie und Beruf zu erzielen. Feminismus und Frauenquote seien „keinesfalls gegen Männer gerichtet“, betonte die Grünen-Politikerin.

„Familien tut es gut, wenn Frauen und Männer sich kümmern“, griff Eichinger den Ball auf. Beispielsweise in Kindergarten und Schule würden dringend Männer benötigt. Ministerin Scharf wies daraufhin, dass Mädchen aus 300 Ausbildungsberufen nur zehn auswählen würden – „eher Erzieherin als Technikerin“.

Für Trettenbacher war es wichtig, sich als Frau selbst zu reflektieren, sich etwas zuzutrauen und Rollenbilder zu hinterfragen. Sie mache die Erfahrung, dass sich das Weltbild bei jungen Leuten ändere und sehr viel Offenheit entstehe. „Junge Väter sind ganz anders eingestellt“, bestätigte Scharf. Die jungen Leute seien „selbstbewusst“ auf einem neuen Weg.

„Bei der Jugend ist das Thema angekommen“, argumentierte Bauernfeind in dieselbe Richtung und sprach eine weitere Erfahrung an: Im Ehrenamt hätten oft die Frauen das Sagen, die Politik sei nach wie vor von Männern dominiert.

Unterschiedliche Kommunikations- und Sichtweisen von Männern und Frauen waren ebenfalls Thema in der zweistündigen Diskussion, was als bereichernd gesehen wurde. Frauen dürften sich jedoch „nicht das Wort aus der Hand nehmen lassen“, so Eichinger.

Die Rednerinnen appellierten an junge Frauen, sich zu trauen und sich politisch zu engagieren. Die gute Vernetzung zwischen Frauen und die gegenseitige Unterstützung seien wichtig, so Bauernfeind. „Politik macht einfach auch Spaß“, sagte Stieglmeier in ihrem Schlusswort. Eichinger ermunterte, „neue Welten kennenzulernen“. Scharf sagte: „Alle Politik ist Frauenpolitik“.

VON VRONI VOGEL