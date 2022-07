Ausstellung im Frauenkircherl: Werkzeuge eines Krieges

Zwischen Rüstungen, Kanonen und Bildern, die den Dreißigjährigen Krieg dokumentieren, steht Museumsmitarbeiterin Andrea Grobitsch. © Bauersachs

Eine Sonderausstellung im Frauenkircherl anlässlich der Schwedenspiele zeigt Exponate aus der Zeit des Schwedenüberfalls. Das Museum Erding hat sie gemeinsam mit dem Altöttinger Verein Alt-Tilly verwirklicht.

Erding – Kanonen, Hellebarden und Musketen bevölkern derzeit das Erdinger Frauenkircherl. Mit einer sehenswerten Sonderausstellung informiert der Historische Verein Alt-Tilly Altötting in Zusammenarbeit mit dem Museum Erding die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648).

Zahlreiche Exponate von Mörsern und Bauernwaffen über mehr als 30 Bilder und Gemälde sowie lebensgroße Figuren von Soldaten und Marketenderinnen sowie Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände veranschaulichen die schreckliche Zeit, in denen der Krieg die Region um Erding heimsuchte und die Stadt sowie viele weitere Ortschaften in Südbayern verwüstete. In einer separaten „Folterkammer“ thematisiert die Ausstellung das Thema Gerichtsbarkeit im 17. Jahrhundert.

„Bet’, Kindlein bet’, morgen kommt der Schwed!“ So lautete damals ein zeitgenössischer Spruch, der Schrecken, Ängste und Gräueltaten dieses mitteleuropäischen Religionskriegs zwischen Katholiken und Protestanten widerspiegelt. Den Unterlagen aus dem Stadtarchiv Erding zufolge überstanden nach den Schwedenüberfällen im Jahr 1648 nur sieben Bürgerhäuser die drei Feuersbrünste. Das mittelalterliche Erscheinungsbild Erdings war nach dem Krieg bis auf Türme, Stadttore und Stadtmauer fast vollständig eliminiert. Es folgte eine entbehrungsreiche Zeit des Wiederaufbaus. Das ist ein Punkt, an dem die Neuinszenierung der Schwedenspiele durch Manuela Schieder und Renate Eßbaumer ansetzt.

Die Ausstellung läuft bis 24. Juli und kann donnerstags bis samstags jeweils von 12 bis 20 Uhr besucht werden. Sonntags ist sie von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. „Die Öffnungszeiten wurden so gewählt, dass Besucher der Schwedenspiele (Beginn 21 Uhr) zuvor einen Abstecher ins Frauenkircherl machen und erste Eindrücke über die Historie des Krieges sammeln können,“ sagt Museumsmitarbeiterin Andrea Grobitsch im Gespräch mit unserer Zeitung.

VON PETER BAUERSACHS

