Frauenquote auch auf Kreisebene? Erdings CSU-Politiker sind gespalten

Ulrike Scharf fordert eine Ausweitung der Frauenquote auf die Kreisebene. Nicht alle ihrer Parteikollegen sind der selben Meinung.

Landkreis –In den Führungsgremien auf Landes- und Bezirksebene gibt die CSU einen Frauenanteil von 40 Prozent vor. Die Erdinger Landtagsabgeordnete und frisch gewählte Landesvorsitzende der Frauen Union, Ulrike Scharf, fordert eine Ausweitung der Quote auf die Kreisebene. Das führt zu gemischten Resonanzen innerhalb der Partei – auch im Landkreis.

Hans Wiesmaier, Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender in Fraunberg, ist „sehr dankbar, dass Ulrike zur Debatte anregt“. Ob eine festgelegte Quote Sinn macht, müsse zwar diskutiert werden. „Grundsätzlich müssen wir aber versuchen, mehr Frauen in allen Positionen zu verankern.“ Er selbst ist in dieser Angelegenheit vorbildlich: Seine Stellvertretung im Ortsverband übernehmen zwei Frauen: Scharf und Anni Gfirtner. Doch es gebe nach wie vor zu wenig Frauen, die sich engagieren. Im 16-köpfigen Gemeinderat von Fraunberg etwa sitzen aktuell vier Damen. „Viel zu wenig“, findet Wiesmaier. Diese Zahl müsse gesteigert werden, ob mit oder ohne Quote.

„Was nützt mir eine Quote, wenn ich die Frauen nicht habe?“

Ganz anders sieht das Gerlinde Sigl, Bürgermeisterin von Lengdorf: „Was nützt mir eine Quote, wenn ich die Frauen nicht habe?“ Für sie sei in erster Linie die Qualifikation einer Person wichtig, nicht das Geschlecht. „Auch wenn man die Quote durchsetzt – am Ende entscheiden die Bürger oder Parteimitglieder mit ihren Stimmen, wie viele Frauen sie in politischen Führungsrollen sehen wollen.“ Gegen die 40-Prozent-Vorgabe auf Bezirks- und Landesebene habe sie zwar nichts. Eine Abschaffung, wie es die JU fordert, würde sie aber nicht stören.

Auch für Martin Bayerstorfer ist eine festgelegte Frauenquote nicht notwendig. „Ich war auch gegen eine Quote auf Bezirks- und Landesebene“, sagt der Landrat und führt aus: „Wir brauchen mehr qualifizierte und engagierte Frauen. Das lässt sich aber nicht durch Quoten erreichen.“ Der Landrat betont, dass fünf der sechs Bürgermeisterinnen im Landkreis von der CSU sind: „Das haben wir ohne Quote erreicht.“ Es gebe ja auch keine Quote bei der Mitgliedschaft. „Wir können Männern das Engagement nicht verbieten, weil wir zu wenig Frauen haben. Und wir können Frauen nicht zwingen, sich zu engagieren“, so der Landrat weiter.

Umsetzbarkeit muss disskutiert werden

Anders sieht es sein Stellvertreter Jakob Schwimmer: „Prinzipiell ist nichts gegen Frau Scharfs Vorschlag einzuwenden.“ Man müsse aber diskutieren, ob eine Quote auf Kreisebene umsetzbar sei. Zum Antrag der JU, die Quote komplett, also auch auf Bezirks- und Landesebene, aufzuheben, sagt der Vize-Landrat: „Von einer totalen Abschaffung halte ich nichts.“

Gegen eine Quote ist auch Janine Krzizok, „weil ich der Meinung bin, dass es Frauen auch alleine schaffen können“. Die Erdingerin ist Stadt- und Kreisrätin, Vize-Ortsvorsitzende und Kreischefin der Frauen Union. Aber auch sie findet, dass es innerhalb der CSU viel zu wenig Frauen gibt: „Im Landkreis ist die JU sehr weiblich, aber auf Parteiebene ist es nicht zufriedenstellend.“ Es dürfe aber auch nicht sein, dass aufgrund einer Quote „qualifizierte Männer den Platz räumen müssen“.

Mayls Majurani

