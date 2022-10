Frauenquote: Scharf widerspricht Söder und CSU-Mehrheit

Von: Hans Moritz

Teilen

Ulrike Scharf kämpft weiter um mehr Frauen in der Politik - und zwar in der ersten Reihe. © Tina Noetel

Markus Söder ist gegen die weitere Ausdehnung der Frauenquote in CSU-Gremien – und erntet Widerspruch von der Frauenunion (FU) - und Erdings derzeit prominentester Politikerin.

Erding - Deren Landesvorsitzende, die Erdinger Landtagsabgeordnete und Sozialministerin Ulrike Scharf, warnt davor, dass die CSU den gesellschaftlichen Anschluss zu verlieren drohe. „Die Volksparteien in ganz Europa sind schwer unter Druck. Darauf gibt es nur eine Antwort: Sie dürfen sich nicht vom Tempo der gesellschaftlichen Entwicklungen abkoppeln, sonst sind sie ganz schnell von gestern.“ Für Scharf steht fest: „Bei der Gleichstellung und der Mobilisierung junger Frauen für die Politik geht es nicht um Klientelpolitik, sondern um eine Überlebensfrage“ der CSU. Deshalb bleibe die FU auf dem Kurs mit Frauenförderung, Mentoring, Rollenvorbildern – und eben „pragmatisch umsetzbaren Quotenregelungen auf verschiedenen Ebenen“. Allerdings gibt Scharf zu, dass derzeit kein Antrag für weitergehende Quotenregelungen vorliege. Man habe zuletzt einen guten Kompromiss erzielt, „und der gilt“.



Söder hatte am Wochenende bei einem Treffen der Jungen Union erklärt, die CSU brauche keine weiteren Quoten. Aktuell müssen im Landesvorstand sowie in den Bezirken 40 Prozent der Ämter mit Frauen besetzt werden. 2019 hatte sich Söder beim Parteitag eine Abfuhr geholt, eine 50-Prozent-Frauenquote in allen CSU-Kreisvorständen einzuführen. Die FU verfolgt weitergehende Pläne angesichts der Landtagswahl 2023 vorerst aber nicht weiter. Wie es danach weitergeht, lässt die sie offen. ham