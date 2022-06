Erinnerungen an Flugzeugabsturz in Freisinger Siedlung: „Ich sah Stichflammen, höher als die Bäume“

Unglück passierte am 19. Juni 1962

Vor genau 60 Jahren, am 19. Juni 1962, ist ein Flugzeug der Deutschen Luftwaffe in der Freisinger Siedlung abgestürzt. Zeugen erinnern sich an dieses Unglück, bei dem die beiden Piloten ums Leben kamen.

Erding – 60 Jahre ist es her, dass am Abend des Sonntag, 19. Juni 1962, ein Flugzeug der Deutschen Luftwaffe in der Freisinger Siedlung abgestürzt ist. Die zwei Piloten verbrannten an der Unfallstelle, doch wie durch ein Wunder wurde keiner der Anwohner verletzt. Gemeinsam mit zwei Erdingern, die die Unfallnacht damals miterlebt haben, erinnern wir uns an die schrecklichen Ereignisse.

Dem Reporter der Heimatzeitung schilderte damals der Steinmetz Heinrich Bauernfeind, der an der Michael-Ferstl-Straße 12 wohnte, wie er nach 21.30 Uhr einen Krach gehört habe, anschließend einen Feuerschein von draußen. Bauernfeind und seine Frau waren bereits zu Bett gegangen, der Hausherr zog sich blitzschnell an und eilte nach draußen. „Ich sah Stichflammen, höher als die Bäume“, erzählte er der Heimatzeitung. Erst beim Anblick des Leitwerks der Maschine, das in seinem Garten in einem Flammenmeer lag, erkannte er, dass es sich bei dem Unglück um einen Flugzeugabsturz handelte.

Sein Sohn Karl-Heinz Bauernfeind, Steinmetzmeister und ehemaliger Bürgermeister der Stadt Erding, wohnte zu der Zeit noch im Elternhaus, war aber an diesem Abend mit seiner Freundin (und späteren Ehefrau) Trixi in Moosinning unterwegs. „Ich brachte erst Trixi nach Hause und fuhr weiter in Richtung Schrannenplatz, wo sich eine große Menschenmenge aufhielt“, berichtet Karl-Heinz Bauernfeind, dem der Abend noch detailliert in Erinnerung geblieben ist. Als der damals 19-Jährige vor Ort nachfragte, was denn passiert sei, erfuhr er: „Beim Steinmetz in der Freisinger Siedlung ist ein Flieger abgestürzt!“

+ Erinnert sich noch detailliert an den Abend, an dem das Flugzeug abstürzte: Karl-Heinz Bauernfeind, hier vor seinem Elternhaus, das damals noch etwas schmäler war. Hinter ihm die neu angepflanzte Linde. © Peter Gebel

„Ich war total geschockt und bin so schnell wie möglich in Richtung meines Elternhauses gefahren, doch schon in der Johann-Sebastian-Bach-Straße war kein Durchkommen mehr. Da musste ich das Auto stehen lassen und bin zu Fuß weiter gerannt“, schildert er.

Welch eine Erleichterung, als er seine Eltern unverletzt vorfand. War schon sein Vater laut Zeitungsbericht – „Schreckensnacht für Freisinger Siedlung“, titelte die Heimatzeitung – sehr erbost über den Andrang von Schaulustigen gewesen, so wird auch sein Sohn Karl-Heinz heute noch wütend, wenn er an die Menschenmassen denkt, die sich an der Unfallstelle drängten. „Die Zufahrtsstraßen waren von den Autos völlig blockiert, da konnten die Rettungskräfte kaum durchkommen“, berichtet der 79-jährige Bürgermeister a.D., der mit seiner Familie immer noch in seinem Elternhaus wohnt.

Das zweisitzige Flugzeug vom Typ Fouga-Magister der Deutschen Luftwaffe war im Anflug auf den Fliegerhorst Erding gewesen, die Einflugschneise führte direkt über die Freisinger Siedlung. Über Funk hatten die Piloten den Ausfall eines Triebwerks gemeldet, angeblich sei der Treibstoff knapp geworden, weshalb die Maschine sehr niedrig flog. Im Fliegerhorst Erding hatte man sich auf eine Notlandung vorbereitet.

Zum Verhängnis wurde dem Flieger einer von drei Baukränen an der Freisinger Straße, der nicht beleuchtet war. Diesen touchierte das Flugzeug mit der rechten Tragfläche, schlug etwa zehn Meter vom Gartentor der Familie Bauernfeind auf und explodierte, dabei wurde das hintere Rumpfteil mit Leitwerk über den Gartenzaun geschleudert. Nicht mehr zu retten waren die beiden Piloten, zwei Leutnants der Waffenschule 50 Erding.

+ Erinnert sich noch gut: Isabella Gräwert, damals neun Jahre alt. © Gerda Gebel

Das verbliebene Flugbenzin brannte sofort, die meterhohen Stichflammen wurden von mehreren Freiwilligen Feuerwehren und der Fliegerhorst-Feuerwehr gelöscht. Bei der Bergung der beiden jungen Flieger aus dem Cockpit waren zwei Priester zugegen, doch auch hier hatten sich Feuerwehr und Rotes Kreuz der Schaulustigen zu erwehren, die unerbittlich herandrängten, um einen Blick auf die Leichen zu ergattern.

Schräg gegenüber vom Steinmetz Bauernfeind wohnte damals Familie Hilse mit ihren Töchtern Ingrid und Isabella. Auch Isabella Gräwert, geb. Hilse, die damals erst neun Jahre alt war, erinnert sich noch genau an den Abend. „Wir hatten uns gerade bettfertig gemacht und hingelegt, als wir ein seltsames Fluggeräusch hörten, dann folgten Lichtblitze und ein furchtbarer Krach“, schildert die heute 69-jährige Erdingerin den Hergang.

Die Familie sprang aus den Betten und lief in die Küche, wo das Fenster geborsten und bereits alles voll Rauch und Staub war. „Unser Vater hat geschrien: ,Alle raus!‘ und hat uns ins Freie getrieben, man wusste ja gar nicht, was überhaupt passiert war“, erzählt sie. Sie selbst sei weniger geschockt gewesen als ihre sechs Jahre ältere Schwester Ingrid, die sich kaum beruhigen ließ. Erst im Freien realisierte die Familie, dass sich in ihrer Straße ein Flugzeugabsturz ereignet hatte.

Später wurde rekonstruiert, dass durch die Kollision mit dem Flugzeug der schwere Kranhaken des Baukrans wie ein Katapult über 80 Meter weit geflogen war und durch das Küchenfenster der Familie Hilse geschleudert wurde. „Dort wo der Kranhaken gelandet war, hatten wir noch Minuten vorher am Waschbecken gestanden“, erinnert sich Isabella Gräwert schaudernd.

+ 50 Zentimeter lang und 50 Kilo schwer war der Kranhaken mit anhängendem Stahlseil, den die Hilses noch 50 Jahre lang in ihrem Keller aufbewahrten. © privat/Peter Gebel

Auch sie hat die Bilder der aufdringlichen Gaffer noch genau im Kopf. „Eine Frau ist sogar im Baby-Doll mit dem Taxi vorgefahren, um möglichst nah an der Tragödie zu sein“, erinnert sie sich empört. Zum Glück sei die Militärpolizei vom Fliegerhorst angerückt und habe die Schaulustigen vertrieben.

Während die Schäden in der Wohnung untersucht wurden, verbrachte Familie Hilse einige Tage bei Nachbarn, dann erfolgten schnell Reparaturarbeiten. Doch in den Köpfen blieb das schreckliche Ereignis noch lange, lag doch die Straße an der Einflugschneise mit viel Flugverkehr. „Wir kannten ja die normalen Fluggeräusche der Flieger, aber wenn eines sich ungewöhnlich angehört hat, waren wir noch lange danach alarmiert.“ Den zentnerschweren Kranhaken mit dem anhängenden Stahlseil hatte die Familie die nächsten 50 Jahre im Keller liegen, erst bei der Wohnungsauflösung vor zehn Jahren wurde er entsorgt. „Letztlich hatten wir Anwohner sehr viel Glück, dass das Flugzeug auf die Straße und nicht auf ein Haus oder einen Wohnblock gestürzt ist“ sagt Isabella Gräwert heute.

+ Ein Bild der Verwüstung bot die Küche der Familie Hilse nach dem Einschlag des schweren Kranhakens, der durchs Fenster geflogen war. © privat/Repro: Peter Gebel

Karl-Heinz Bauernfeind erinnert sich an rasend schnelle Aufräumarbeiten der Bundeswehr am Folgetag, da habe man kaum noch Spuren des Unglücks gesehen. „Von den Ermittlungen hat die Zivilbevölkerung sehr wenig mitbekommen, das wurde ziemlich gedeckelt“, sagt er.

Gefällt werden musste die schwer beschädigte Linde vor dem Anwesen, diese ließ er während seiner Zeit als Bürgermeister nachpflanzen. Sie ist freilich ein gutes Stück kleiner als ihre älteren Nachbarbäume und hätte sich nach Bauernfeinds Meinung gut geeignet für eine Gedenktafel: „Das fand ich immer sehr schade, dass die Bundeswehr da überhaupt keinen Hinweis oder eine Erinnerung an das schreckliche Unglück angebracht hat, schließlich sind zwei ihrer Kameraden an der Stelle ums Leben gekommen.“

