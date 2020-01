Freisinger Straße: Platz für Wohnungen, Hotel und Praxen

Den Rewe-Supermarkt gibt es an der Freisinger Straße seit Mai 2019 nicht mehr. Dort sollen Wohnungen, ein Hotel, Praxen, Büros und Flächen für Einzelhandel entstehen.

Erding – Es tut sich was auf dem Areal zwischen Freisinger und Gießereistraße in Erding. Zwar steht das L-förmige Gebäude, in dem der Rewe-Markt und der Getränkemarkt bis Mai 2019 untergebracht waren, noch. Das zentrale Gebäude wurde aber bereits abgerissen.

Auf dem Areal sind nun Geschosswohnungsbau, ein Hotel und ein Gebäudekomplex mit Praxen, Büros und kleinflächigem Einzelhandel samt Tiefgarage geplant. Seit zwölf Jahren gibt es einen Bebauungsplan. Anfangs waren dort ein Supermarkt-Neubau und Wohnungen vorgesehen, doch diese Planungen sind mittlerweile hinfällig. Kein Lebensmittelkonzern will sich dort niederlassen – wohl auch wegen der Nähe zu den großen Verbrauchermärkten am Rennweg und in Erding-West.

Gabi Zierz