Klimaschutz-Demo verliert Rückhalt

Strahlende Sonne, aber verblasste Strahlkraft: Die zweite Fridays-for-Future-Kundgebung am Freitag in Erding war deutlich schlechter besucht als die Premiere Ende Februar. Nur rund 100 Schüler demonstrierten für den Klimaschutz, über 300 waren es beim ersten Mal.

Erding - Verschlechtert hat sich derweil das Klima zwischen mindestens 40 Schülern und ihren Direktoren. Bereits zweimal haben Erdinger am 15. März und diesen Freitag an den Vormittagskundgebungen in München teilgenommen. Dieses Fernbleiben wollen die Schulleiter mit Verweisen sanktionieren. Die ersten sind schon in der Post.

Auch wenn die Kulisse gestern auf dem Schrannenplatz längst nicht mehr so eindrucksvoll war wie am 22. Februar, die jungen Demonstranten legten sich erneut mächtig ins Zeug. Vor der Bühne stand ein Sarg, in dem ein vertrocknetes Fichtenbäuchen stand – Symbol für eine überhitzte Welt.

Gleich zu Beginn sprach Jule Maylandt, Schülersprecherin am Korbinian-Aigner-Gymnasium. Die Wörtherin ging auf den eisigen Wind ein, der den jungen Demonstranten ins Gesicht wehe. Die 16-Jährige erklärte, sie bewundere die gleichaltrige Schwedin Greta Thunberg, der es gelungen sei, weltweit die Aufmerksamkeit auf das jugendliche Engagement für den Klimaschutz zu lenken. „Sie hat die ganze Welt erreicht, die Politiker hören ihr zu.“ Maylandt kritisierte jedoch, dass dem Zuhören keine Taten folgten. „Noch immer gibt es bei uns weder Dieselfahrverbot noch Tempolimit.“ Der Eindruck der Schülersprecherin: „Kinder und Jugendliche werden oft nicht ernst genommen.“

Ihr zur Seite sprang Grünen-Politikerin Helga Stieglmeier. Sie attestierte den jungen Demonstranten, darunter einige mit Plakaten, dass sie sehr wohl etwas bewegten. Für die Streiks habe sie Verständnis und sprach den Teilnehmern Mut zu: „Wer etwas erreichen will, muss damit leben, dass es unbequem ist.“ Wer nur das Schwänzen in den Mittelpunkt stellt, „verweigert sich der Diskussion und zeigt, dass er keine Ahnung hat“.

Auch Regine Hofmann, stellvertretende Schulleiterin des Korbinian-Aigner-Gymnasiums, betrat die Bühne und zollte den Teilnehmern ihren Respekt. Sie appellierte: „Unternehmt selbst etwas, um das Klima zu schützen.“ In der Summe seien auch kleine Beiträge wirkungsvoll. Unserer Zeitung sagte Hofmann, dass am KAG bereits ein Umdenken stattfinde: „Vorige Woche haben wir das Thema in der Unterstufe vertieft. Wir haben konkret erörtert, was jeder Einzelne tun kann.“ Diese Herangehensweise sei besser und effektiver als nur zu demonstrieren.

Sie bestätigte, dass einige Schüler am 15. März an der vormittäglichen Demo in München teilgenommen hätten. „Darauf müssen wir reagieren, denn für Schüler, aber auch für Lehrer ist der Unterrichtsbesuch Pflicht.“

Jana Schröder, eine der Initiatorinnen der Erdinger Fridays for Future, gibt zu: „Ja, ich war da auch dabei.“ Trotz Verweises bereut sie ihre Teilnahme nicht: „Ich habe da jede Menge gelernt.“

Das nachgelassene Interesse an der Demo in Erding führt sie auf die Premiere zurück: „Beim ersten Mal wurde es vielen langweilig. Da waren zu viele Reden dabei. Jetzt sind wir kurzweiliger, aber das hat sich wohl noch nicht herumgesprochen“, bedauert sie. Ob es einen dritten Termin gibt, könne sie noch nicht sagen.

Durch die Demo führte Tobias Hupfer. Der 17-Jährige aus Wörth animierte zu Parolen wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“. Für Irritationen sorgte eine Auflage des Landratsamts. Das hatte nach jeweils 20 Minuten Kundgebung eine zehnminütige Pause verfügt.