Frische Brise in der Energiewende

Landkreis-Gesellschaft geht neuen Weg, damit Gemeinden Windräder bauen können

Es klingt auf Anhieb widersprüchlich: Die Landkreis-Gesellschaft Energievision Erding (EVE) verabschiedet sich von ihrem Teilflächennutzungsplan Windkraft, der bis zu 40 Standorte in der Region vorgesehen hat. Dennoch sollen im Landkreis mehrere Windräder entstehen.

Erding - Und das nach dem Vorbild der Gemeinde Wartenberg, die sich erstaunlich reibungslos auf den Weg gemacht hat. Aber auch die Photovoltaik soll in den nächsten Jahren zulegen.

Noch so ein Widerspruch: Rein theoretisch ist der Landkreis Erding seit Jahren energieautark, sprich: Hier wird mehr regenerative Energie erzeugt als verbraucht wird – durch Solaranlagen und Biogas, vor allem aber durch Wasserkraft. Doch die Megawatt, welche die Uniper-Kraftwerke im Isarkanal erzeugen, bleiben nicht vor Ort, sie werden ins Netz der Deutschen Bahn eingespeist.



Windkraftanlagen gibt es im Erdinger Land noch keine, aber einen neuen Weg dorthin. Den stellten die EVE-Geschäftsführer Nadia Fusarri und Christian Pröbst in der Jahrespressekonferenz des Landkreises vor. Bekanntlich haben Landkreis und EVE von 2012 bis 2014 einen Teilflächennutzungsplan Windkraft erstellt – mit bis zu 40 Standorten. Er wurde nach der bayerischen 10 H-Regel aber nicht weiterverfolgt, erinnerte Pröbst, zugleich Bürgermeister in Wartenberg. „Ihn jetzt fertigzustellen, käme einem Neuanfang gleich, weil sich in den vergangenen zehn Jahren zu viel geändert hat“, sagte er.



Doch die Zeit eilt, denn bis 1. Februar 2024 will der Regionale Planungsverband von den Landkreisen Standorte, sonst kann er selbst welche festlegen, um das Ziel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu erreichen, bis dahin 1,8 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete für Windkraft zu melden beziehungsweise auszuweisen.



Diesbezüglich ist Pröbst realistisch: „An eine Fertigstellung des Teilflächennutzungsplans bis dahin ist bei 26 Gemeinden nicht zu denken, da jede alle Verfahrensschritte selbst abstimmen muss.“ Richten wird es nun ein von der EVE beauftragter Planer. „Er soll Modelle prüfen, etwa wie viel Windpotenzial bei einem Abstand von 400 Metern entsteht, wie viel bei 450 Metern und so weiter“, erklärte Pröbst. Die absoluten Ausschlussflächen rund um Radaranlagen und den Flughafen würden sofort abgezogen.



Am Ende, so der Geschäftsführer und Bürgermeister, seien dann die 1,8 Prozent Fläche ermittelt. „Hier können die Gemeinden mitreden, wo sie welche Flächen für sinnvoll erachten – und die melden wir dann dem Planungsverband.“



Allerdings schränkte Pröbst ein, dass das Erdinger Land mehr Restriktionen unterliege als andere Regionen, „weil wir viele Flächen haben, auf denen Windräder wegen des Flughafens nicht errichtet werden dürfen“.



Realisiert werden die Windräder nach Vorstellung der EVE dann mittels Projektgesellschaften, die Gemeinden gründen, um ein Windrad zu errichten. Denn Pröbst ist überzeugt, „dass nicht alle Gemeinden .Hurra‘ schreien, wenn es um die Finanzierung geht“.



Die EVE sieht sich darüber hinaus weiter als Treiber der Energiewende im Landkreis, Um Kräfte und Möglichkeit zu bündeln, plant die EVE, an der auch die meisten Gemeinden beteiligt sind, gemeinsam mit Michael Perzl, Klimaschutzmanager des Landkreises, ein kommunales Klimaschutznetzwerk. Pröbst informierte, dass der Förderantrag gestellt sei, eine Zusage aber noch nicht vorliege. Trifft die ein, so der Bürgermeister weiter, werde es ein offizielles Gründungstreffen geben. Neben dem Landkreis wollen 24 von 26 Gemeinden mitmachen.



Bei künftigen Photovoltaikanlagen sei geplant, dass diese von der EVE projektiert und dann an den Landkreis verkauft werden, so Pröbst. Vier weitere Vorhaben gibt es derzeit: In Isen hat der Gemeinderat den Weg freigemacht für einen „Solarpark Deponie Isen“. Dazu wird der Flächennutzungsplan geändert. Pröbst und Landrat Martin Bayerstorfer gehen davon aus, dass die Baugenehmigung Anfang 2023 vorliegen wird. Der genehmigte Bebauungsplan gelte nach Anpassung des Flächennutzungsplans zugleich als Genehmigung. Bei der EVE hofft man, dass kein eigenes Freistellungsverfahren erforderlich ist. Dies könnte aber rasch beantragt werden.



Alle weiteren Schritte sind laut EVE-Geschäftsführer weit gediehen: Der Ingenieur ist beauftragt, der Vertrag mit den Staatsforsten unterschrieben, der Sicherheitsnachweis wird erbracht, die Netzanfrage wurde gestellt.



Auf dem Dach des künftigen Recyclinghofs der Stadt Erding im Industriegebiet Erding-West ist eine 190 kWp-Solaranlage geplant, die Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt laut Pröbst vor. Weiter in der Pipeline: PV-Anlagen auf den Dächern der Katharina-Fischer-Schule und des Anne-Frank-Gymnasiums.



Pröbst stellte aber auch klar: „Ein Solarflächenpotenzialkataster werden wir als EVE nicht erstellen. Das ist Aufgabe der Kommunen, und es gibt ausreichend Anbieter.“ Dieses Kataster ist ebenso wie der Aufbau einer Energieagentur eine Forderung der Kreistags-Grünen (wir berichteten). ham