Erding: Friseur kauft Krönauer-Haus

Von: Gabi Zierz

Auf gute Zusammenarbeit: Rainer Stöhr (l.) und Christoph Krönauer im Geschäftshaus an der Langen Zeile. © Gabi Zierz

Das Krönauer-Haus in Erding ist verkauft: Friseurmeister Rainer Stöhr will mit seinem „Haarem“ zum Jahresende einziehen. Auch ein kleines Tagescafé ist geplant.

Erding – Die Gerüchteküche brodelte seit Wochen, jetzt ist es amtlich. Das Krönauer-Haus an der Langen Zeile ist verkauft. Und es kam kein Bauträger zum Zug, sondern ein Handwerker: Friseurmeister Rainer Stöhr. Der 60-Jährige, der seit 32 Jahren in Erding den renommierten Friseursalon Haarem betreibt, ist neuer Eigentümer. In dem einstigen Kaffeehaus mit Konditorei werden ab Jahresende also Haare geschnitten und Strähnchen gemacht – aber nicht nur das. „Denn der Geist vom Café Krönauer soll erhalten bleiben“, sagt Stöhr.

Den Eigentümerwechsel gab er gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber Christoph Krönauer bekannt. Die beiden verstehen sich, das wird bei dem Treffen deutlich. Sie sind fast gleich alt und kannten sich seit Jahren flüchtig. Schließlich liegen beide Geschäfte keine 100 Meter auseinander, und Stöhr war mit seiner Familie – wie viele Erdinger – gerne Gast beim Krönauer. Enger wurde der Kontakt aber erst durch das Verkaufsangebot. Dazu hatte sich Krönauer bekanntlich schweren Herzens entschieden (wir berichteten), weil er gesundheitlich angeschlagen ist.

Vorher hatte der 61-Jährige nichts unversucht gelassen, einen Nachfolger für sein Kaffeehaus mit Konditorei zu finden – allerdings ohne Erfolg. Interessenten habe es durchaus gegeben, erzählt er, aber letztlich seien der vorherrschende Personalmangel und auch die bestehende Arbeitsbelastung bei den Interessenten Gründe gewesen, warum daraus nichts wurde.

Stöhr wird mit seinem Haarem also zum Jahresende aus dem gemieteten Laden am Mühlgraben an die Lange Zeile ziehen. Doch nicht nur seine Mitarbeiterinnen – 21 an der Zahl – und Kunden sollen sich im Krönauer-Haus wohlfühlen. Er will im vorderen Bereich auch ein kleines Tagescafé etablieren und die Freifläche an der Langen Zeile nutzen. Kontakte zu einer Barrista hat Stöhr bereits geknüpft und zeigt auf seinem Tablet-PC schon erste Pläne, wie er sich die Aufteilung des 120 Quadratmeter großen Erdgeschosses vorstellt. Auch im Untergeschoss sind Friseurplätze vorgesehen, schließlich ist das gesamte Haus einschließlich des hinteren Gartenbereichs unterkellert.

Christoph Krönauer steht Stöhr gerne beratend zur Seite – und bleibt mit Ehefrau und Tochter bis auf Weiteres auch im Haus wohnen – wie die beiden anderen Mieter.

„Das Gebäude ist top in Schuss und hat einen Fernwärmeanschluss“, sagt Stöhr über das Haus, das Christoph Krönauers Eltern Helmut und Genoveva 1978/79 nach dem Abriss des Altbestands bauen ließen.

Zu tun gibt es genug, bevor der Friseur einziehen kann. Es muss noch einiges ausgebaut und ausgeräumt werden, bevor der große Umbau beginnen kann. Die Firma Gienger, zwischenzeitlicher Mieter mit der Badausstellung „Elements“, ist Ende März ausgezogen. Krönauer betont das Entgegenkommen des Unternehmens, das eigentlich einen länger laufenden Vertrag hatte.

Stöhrs ganze Familie hat sich dem Friseurhandwerk verschrieben. Ehefrau Alexandra betreibt in Freising zwei Salons, Tochter Paula macht gerade eine Friseurausbildung. Stöhr selbst ist in Schwabing geboren, hat in Landsberg gelernt und ist nach seiner Ausbildung nach Erding gekommen. Hier arbeitete er zunächst im Friseursalon Luigi. Dort hat er auch seinen Meister gemacht – „und dort habe ich auch meine Frau kennen gelernt“, erzählt er. Stöhr schätzt Traditionen und schwärmt von dem wunderschönen Kaffeehaus und dem Eis, für das Krönauer weithin bekannt war. Die Rezepte hütet er: „Die gebe ich auch nicht her.“

Das Krönauer-Haus war für knapp zwei Millionen Euro bei Immobilien Kanzelsberger zum Verkauf angeboten worden. Was Stöhr letztlich bezahlt hat, ist nicht bekannt. Er schätzt das Haus und seine Geschichte. Das ist einer der Gründe, warum er diese Investition mit 60 Jahren wagt. Bange ist ihm nicht: „Ich habe mir alles erarbeitet und gut gewirtschaftet.“ Stöhr freut sich auf die Zusammenarbeit mit Krönauer und sagt: „Jetz bring ma des gemeinsam guad hi.“