Fronleichnam im Zeichen des Krieges

Von: Hans Moritz

Die Fronleichnamsprozession durch Erding wurde von der Stadtkapelle angeführt. Der Zug mit vielen Gläubigen und Vereinsabordnungen führte über Lange Zeile, Rätschenbach und Kleinen Platz auf den Schrannenplatz. © Hans Moritz

Nach zweijähriger Zwangspause hat es in Erding wieder eine Fronleichnamsprozession gegeben. Sie stand ganz im Zeichen der Weltpolitik.

Erding - Zwei Jahre lang konnte pandemiebedingt auch die Kirche ihre Hochfeste nicht in der Öffentlichkeit zelebrieren. Erinnert sei nur an den einsamen Weg des Erdinger Stadtpfarrers Martin Garmaier mit der Osterkerze von St. Paul durch die Altstadt nach St. Johannes. Auch die Fronleichnamsprozession musste zweimal ausfallen.



Gestern nun fand sie wieder statt – mit einem beeindruckenden Zug durch die Altstadt. Von der Kirche ging es über die Lange Zeile, die Pfendtnergasse, den Rätschenbach, die Bräuhausgasse und den Schrannenplatz zurück zur Kirche. An der Prozession nahmen auch OB Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer teil.



In seiner Predigt ging Garmaier auf die Schwedenspiele ein, die nacherzählten, wie die Schweden vor 400 Jahren Erding und viele andere Städte plünderten – angetrieben von einem Despoten, „dem es darum ging, seine Macht zu erweitern, ohne Rücksicht auf Verluste“. Die schwedischen Farben Gelb und Blau erinnerten, so Garmaier weiter, „fatal an die gleichen Farben der Ukraine“. Auch dieses Land werde derzeit angegriffen, wiederum von einem machthungrigen Führer. Der Seelsorger empörte sich, dass auch christliche Motive für den Angriff angeführt würden und sich der russische Patriarch hinter Putins Aggression stelle. Damals wie heute würden nur Tod, Unheil, Trauer und Verzweiflung über die Menschen gebracht.



Die Schwedenspiele sind für Garmaier nicht nur ein Historienspektakel, sondern auch der Hinweis, „dass Gott die Menschen in ihren Sorgen und ihrer Hoffnungslosigkeit nicht alleine lässt“.



Bei bestem Wetter bewegte sich die Prozession dann durch die Stadt. Angeführt von der Stadtkapelle, nahmen an ihr die Abordnungen zahlreicher Vereine, Kommunionkinder und Gläubige teil.



Besonders sehenswert war der Altar vor dem Frauenkircherl, den die Kolpingsfamilie gestaltet hatte – zum 22. Mal mit einem bunten Blumen- und Blütenteppich.



Fronleichnam wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, 60 Tage nach Ostern gefeiert. Im Mittelpunkt steht die Hostie, das geweihte Brot. Sie gilt als Symbol für die Gegenwart Christi. Das Fest steht in Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern am Gründonnerstag. In Bundesländern und einzelnen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag.



Fronleichnamsprozessionen fanden gestern in Erding auch in den Stadtteilen Altenerding und Langengeisling sowie in zahlreichen anderen Gemeinden im Erdinger Land statt.

ham