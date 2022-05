Erdinger Frühlingsfest: Fröhliche und friedliche Premiere

Von: Gabi Zierz

Spaß im Autoscooter hatten die Besucher des Frühlingsfestes in Erding. © Peter Bauersachs

Wetter ideal, Besucher und Schausteller zufrieden, Stimmung friedlich: So kann man das zehntägige Frühlingsfest in Erding zusammenfassen.

Erding - Es war eine Premiere – ganz ohne Corona-Einschränkungen. Organisator Tobias Martl jedenfalls zieht eine durchweg positive Bilanz und hofft – wie seine Schaustellerkollegen – auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

„Die Leute haben das Fest gut angenommen und sich wohl gefühlt“, betonte Martl am Montag, als er bereits mit dem Abbau beschäftigt war. Er berichtet von einem gemischten Publikum und sehr vielen Familien, die gekommen seien. Das Frühlingsfest kam ohne Bierzelt aus und unterscheidet sich allein deshalb von den herkömmlichen Volksfesten, auch dem Herbstfest in Erding. Dafür war ein großer Biergarten mit 1200 Plätzen aufgebaut. Es wurden Halbe, keine Maßen ausgeschenkt. Da brauchte man allerdings beim Anstehen am Getränkeausschank ein wenig Geduld.

Martl geht von rund 40 000 Besuchern in den vergangenen zehn Tagen aus und erklärt, dass es keinerlei Probleme gegeben habe: „Wir sind kein Sauffest. Wir hatten keinerlei Polizeieinsätze, nur vier bis fünf Sanitätseinsätze – wegen der Hitze.“

Vor allem am Donnerstag und Freitag waren die Temperaturen hochsommerlich heiß und schwül-warm, so dass die Besucher erst am Abend auf den Volksfestplatz kamen. Am Nachmittag sei weniger los gewesen. Dafür waren die beiden Wochenenden und der Familientag am Mittwoch sehr gut besucht.

Von Schaustellerseite meldet Martl: „Zu 95 Prozent sind alle zufrieden.“ Ein paar, wie der Pizzabäcker, hätten sich mehr Resonanz gewünscht.

Nach dem Abbau fährt Martl mit seinen Schokofrüchten weiter zu Festen nach Krailing, Pforzheim und Olching. Eine Hoffnung begleitet ihn, nämlich „dass es künftig regelmäßig ein Frühlingsfest in Erding geben wird“. Das Nachgespräch mit den Stadtverantwortlichen steht noch aus.

Bis dahin wird in Erding noch einiges gefeiert, beispielsweise das Altstadtfest am ersten Juli-Wochenende, das Sinnflut-Festival (21. bis 31. Juli) und das Herbstfest, das am 26. August beginnen und bis 4. September dauern wird.