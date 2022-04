Erding: Frühlingsfest für die ganze Familie

Von: Gabi Zierz

Schon beim „Herbst in Erding“ vor gut einem halben Jahr war viel los. Fürs Frühlingsfest im Mai auf dem Volksfestplatz gibt es keinerlei Beschränkungen. © Archivfoto: Thomas Obermeier

Keinerlei Beschränkungen, keine Einzäunung, kein Eintritt: Das erste Erdinger Frühlingsfest kann von 13. bis 22. Mai ganz ohne Corona-Reglementierungen auf dem Volksfestplatz stattfinden.

Erding - „Erding feiert wieder“ - das ist das Motto des 1. Frühlingsfestes, das Tobias Martl im Mai auf dem Volksfestplatz organisiert. Der Münchner Schausteller hat vergangenes Jahr den „Herbst in Erding“ und zuvor schon drei Drive-In-Veranstaltungen auf dem Volksfestplatz veranstaltet.

Wie der „Herbst in Erding“ ist das Frühlingsfest in erster Linie für Familien gedacht, kündigt Martl an. Es gibt wieder einen großen Biergarten (1200 Plätze, Selbstbedienung), zahlreiche Fahrgeschäfte für Groß und Klein, Essensstände und Spielbuden. Ein Zelt werde nicht aufgestellt, betont er: „Wir wollen nicht die komplette Party haben“, sagt Martl. Dafür wird die Drehbar von Chris Heigl aufgebaut.

„Der ,Herbst in Erding’ wurde sehr gut angenommen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das erste Frühlingsfest, vor allem für die Kinder. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren genug mitmachen müssen“, erklärt Martl seine Beweggründe. Die Pandemie-Jahre seien für die Schausteller sehr problematisch gewesen. Vor allem die kurzfristige Absage der Christkindlmärkte 2021 sei finanziell schwer auszugleichen gewesen. Jetzt sei es extrem wichtig, „dass uns die Städte unterstützen“, sagt Martl.

Es habe ihn sehr gefreut, dass der Volksfestausschuss des Erdinger Stadtrats das Frühlingsfest genehmigt hat. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Auch finanziell muss Martl in Vorleistung gehen. „Die Unkosten sind enorm“, sagt der 36-Jährige. Größte Posten seien der Sicherheitsdienst und die Stromkosten. Dennoch kündigt Martl familienfreundliche Preise an.

Das Frühlingsfest beginnt am Freitag, 13. Mai, um 13 Uhr und ist wochentags von 13 bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Alle Wagemutigen können sich auf eine besondere Premiere freuen: Zum Frühlingsfest wird der Hangover, laut Martl ein 100-Meter-Freefall-Turm, aufgebaut. „Er steht gerade in Stuttgart und kommt von dort direkt nach Erding.“ Die Aufbauarbeiten beginnen in der ersten Mai-Woche und laufen ab 9. Mai intensiv an. Viele Schausteller sind bis dahin auf dem Münchner Frühlingsfest.

Als weitere Fahrgeschäfte kündigt Martl Hawaii-Swing, Breakdance, Kickdown, den Autoscooter der Familie Rilke, eine Piraten-Achterbahn für Kinder und Jugendliche, das Lach-Freu-Haus zum Durchgehen, Euro-Rutsche, Kinderkarussells, ein Trampolin und etliche Spielbuden wie Entenangeln, Ballwerfen, Losen oder Schießwagen an.

Auch kulinarisch ist allerhand geboten. Martl selbst verkauft Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und Nüsse sowie Lebkuchenherzen, eine Bäckerei Dampfnudeln und Auszogne. Es gibt auch Herzhaftes wie Hendl, Fisch, Würstl, Steaksemmeln, Käse und Brezen, Pommes oder Lángos. „Wir nutzen den ganzen Volksfestplatz. Es ist für jeden was dabei“, wirbt Martl. Er hofft, dass das zehntägige Frühlingsfest tausende Besucher anlocken wird.