Die Mega-Baustelle

Von: Hans Moritz

Teilen

Der Rohbau der neuen Dreifachhalle am AFG ist weit gediehen. 2024 soll sie fertig sein. Das Ende hier ist der Startschuss für zwei weitere Bauabschnitte. © Hans Seeholzer

Es ist die derzeit größte, langwierigste und teuerste Baustelle des Landkreises: das Anne-Frank-Gymnasium in Erding. Das ist der Fahrplan in die Zukunft:

Erding - Bis Ende 2027 erhält das Anne-Frank-Gymnasium in Erding eine neue Dreifachturnhalle mit Indoor-Laufbahn sowie ein zusätzliches Unterrichtsgebäude, ehe der Altbau komplett umgestaltet wird – und das alles für rund 40,5 Millionen Euro. Am Montag machte der Kreis-Bauausschuss den Weg frei für das Mega-Projekt. Und das einstimmig und ohne jede Debatte über die immensen Kosten in finanziell angespannten Zeiten.



Der Startschuss war in diesem Frühjahr gefallen – mit der Baugrube für die neue Dreifachhalle mit aufgesetztem Trainingsplatz. Seit Mai wird gebaut, im Februar 2023 soll der Rohbau stehen. Im April 2024 dürfte die Halle fertig sein, sodass im Mai gleich das erste Abitur in den großzügigen Räumlichkeiten geschrieben werden kann.



Unmittelbar danach werden die beiden noch stehenden Einzelsporthallen abgerissen. An deren Stelle kommt ein Erweiterungsbau, der zu Schuljahresbeginn 2026/2027 fertig sein könnte.



Ein weiteres Schuljahr ist für die grundlegende Umgestaltung des Altbaus an der Münchener Straße angesetzt. Diesen Zeitstrahl stellte gestern im Ausschuss Architekt Wendelin Burkhardt vor.



Der war sichtlich erfreut, „dass wir trotz enormer Preissteigerung bei der Dreifachhalle nach wie vor im Zeit- und Kostenrahmen sind“.



Der Erweiterungsbau, referierte der Architekt, werde in östlicher Verlängerung der Sporthalle (entlang der Parkstraße) errichtet – auf vier Ebenen mit einem zweigeschossigen Verbindungsgang. Ins Untergeschoss ziehen laut Burkhardt Schul- und Landkreisbibliothek um – und zwar so, dass sie unabhängig vom Schulbetrieb genutzt werden können.



Das Erdgeschoss dient der Mittagsversorgung – mit Mensa, Kühl- und Lagerräumen sowie einer Ausgabetheke. Daran grenzt eine Cafeteria an. Die dort aufgestellten Automaten und der Trinkwasserbrunnen sind laut Architekt auch dann zugänglich, wenn die Kantine geschlossen hat.



In den beiden Obergeschossen sind insgesamt zehn Klassenzimmer, Musikräume und offene Ganztagsschule vorgesehen. Zu Bauabschnitt zwei gehört auch die Indoor-Laufanlage mit Sprunggrube. Beides zog Dominik Rutz (Grüne) erneut in Zweifel, trotz Werbung von Schulleiterin Regine Hofmann. „Die werden wir auch gut für den Sportunterricht brauchen können“, meinte sie mit Hinblick auf wieder steigende Schülerzahlen. Momentan besuchen knapp 1100 Kinder und Jugendliche das AFG.

Nach Fertigstellung dieses Erweiterungsbaus ergibt sich für das AFG nach den Worten Burkhardts die Möglichkeit, den A-Trakt (Altbau) organisatorisch neu aufzustellen. Insbesondere soll der Fachunterricht (räumlich) optimiert werden. So werden im Keller neben dem vorhandenen Werkraum weitere Kunst- und Werkräume platziert, die bisher verstreut über das Gebäude liegen. Dann ist auch Platz für Lager und Nebenzimmer.



Die frei werdenden Flächen im zweiten Obergeschoss will der Planer in Klassen- und Kurszimmer umbauen. Im Erdgeschoss wird ein Klassenzimmer aus der Nutzung genommen, und als Fachraum der Biologie zugeordnet. „Durch den Umbau ergeben sich einige Synergieeffekte“, warb Burkhardt.



Wenn Bibliothek und Mensa beziehungsweise Küche in den Neubau ausgelagert sind, kann die Aula wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden – als Stätte für Versammlungen und Veranstaltungen. Zudem wünscht sich die Schule die Neugestaltung der Aula. Die Betonsäulen sollen in diesem Zuge verschwinden.



Zudem werden im ersten Obergeschosse Räume frei, die Schulleitung, Verwaltung und Lehrer benötigen. Im Lichthof des Altbaus wird im Sinne der Barrierefreiheit ein Aufzug eingebaut.



Ursprünglich waren für das Großprojekt 36,1 Millionen Euro veranschlagt. Durch die Kostensteigerungen ist man laut Architekt nun bei 40,5 Millionen Euro angelangt. Eine Prognose sei schwierig.



Hofmann sagte: „Wir sind glücklich über das, was hier entsteht. Das ist eine tolle Sache.“ Sie betonte, dass die Planungen in Abstimmung mit der Schulfamilie verliefen. Allerdings um den Preis, dass die Baustelle mitunter den Unterricht beeinträchtigt. Burkhardt versicherte, vor allem beim Umbau des Altbaus werde man versuchen, den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören.