Inklusion bleibt auf der Strecke

Von: Hans Moritz

Idealerweise können gesunde und beeinträchtigte Kinder nebeneinander betreut werden. Die Realität ist eine andere. © Sebastian Kahnert/dpa

Es ist ein alarmierender Befund: Im Landkreis Erding werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Kinder, die eine seelische Behinderung haben oder davon bedroht sind, keinen adäquaten Betreuungsplatz in einer Regel-Kita bekommen, während die – wenigen – heilpädagogischen Einrichtungen überlaufen.

Erding - Auf diesen Missstand hat Christian Numberger vom Jugendamt im Jugendhilfeausschuss des Landkreises hingewiesen. Seine Prognosen klingen noch düsterer. Denn der Bedarf nach diesen Plätzen werde weiter zunehmen, während der Erzieherinnen-Mangel schon heute immer mehr Einrichtungen vor schier unlösbare Probleme stellt. Und: Weil die Betreuung auffälliger Kinder mehr Personal bindet, verschärft das den Mangel in den „normalen“ Gruppen. Hier drohe sehr schnell die Überforderung des Personals.



Insgesamt gibt es im Landkreis 223 Integrationsplätze. Eine Umfrage unter allen 80 Kindergärten im Landkreis ergab, dass diese von 265 Mädchen und Buben mit einem erhöhten Förderbedarf besucht würden. 146 von ihnen hätten sogar heilpädagogischen Bedarf. Doch längst nicht jedes Kind bekommt die passende Betreuung.



Spezielle Gruppen gibt es laut Numberger an der St.-Nikolaus-Schule in Erding, im Kinderhaus VilstalKinder in Taufkirchen sowie in Steinhöring im Nachbarlandkreis Ebersberg.



Laut Jugendamt „reicht das Integrationsangebot in den Regel-Kitas nicht aus“. Denn es bräuchte Kleingruppen – eine personelle wie räumliche Herausforderung. Allenfalls Kinder mit einem leicht erhöhten Förderbedarf seien hier gut aufgehoben.



Der Mangel nicht nur unerfreulich, sondern hat auch eine rechtliche Komponente. Numberger wies darauf hin, „dass Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf einen Rechtsanspruch auf einen besonderen Betreuungsplatz haben“. Bei ihnen sei eine „frühestmögliche Förderung“ besonders wichtig.



In diesem Zusammenhang hat die Behörde eine alarmierende Feststellung gemacht: „Für manche Kinder wird leider nicht einmal ein Antrag auf Eingliederungshilfe, sprich einen Integrationsplatz, gestellt, da ansonsten weniger Kinder in den Einrichtungen betreut werden können – und das, obwohl diese Kinder die Förderung besonders dringend benötigen“, so Numberger.



Er berichtete auch, dass der Bezirk Oberbayern bemüht sei, „die Angebote im Vorschulalter im Bereich der Heilpädagogischen Tagesstätten weiter auszubauen“. Zudem sei der Bezirk bestrebt, im Sinne der Inklusion reguläre Kitas dahingehend weiterzuentwickeln. Das Kernproblem: Es fehlt an Personal. Numbergers nüchterner Befund: „Eine Erweiterung der Platzzahlen lässt sich trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten nicht realisieren.“



Bei deren regelmäßigen Treffen sowie der Umfrage in den 80 Kitas kamen einige Handlungsempfehlungen zusammen. So sollen mehr Kita-Regelplätze geschaffen werden, um auch Kapazitäten für Integrationskinder aufzubauen. Insgesamt müsse es mehr heilpädagogische Gruppen und Einrichtungen geben. Das Personal sei im Bereich Inklusion und Heilpädagogik fortzubilden. Zudem wurde die Forderung laut, die vor einem Jahr in Erding eröffnete Fachakademie für Sozialpädagogik rasch auszubauen – inklusive des neuen Fachzweigs „Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ – vor dem Hintergrund des 2026 in Kraft tretenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Denn der dürfte den Fachkräftemangel noch einmal exponentiell befeuern.



Ulla Dieckmann (SPD) und Martin Hagner, Gesamtleiter des Josefsheims in Wartenberg, bedauerten, dass Inklusion, also die Teilhabe Beeinträchtigter am normalen Leben, aufgrund dieser Zwänge nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden könne – unabhängig vom Rechtsanspruch. Hagner wies darauf hin, dass es sich „rechtlich um einen Graubereich“ handle, wenn Integrationskinder nicht gesondert betreut und gefördert werden. ham