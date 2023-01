Erdinger Game-Artist holt ersten Platz

„Totmannknopf“ heißt Jasmin Kittlitz’ Spiel. © beet

Die Erdinger Computerspiele-Entwicklerin Jasmin Kittlitz war erfolgreich bei einem Game-Art-Wettbewerb in Hamburg. Mit ihrem Spiel „Totmannknopf“ holt sie den Sieg in die Herzogstadt.

Erding – Einen nicht alltäglichen Beruf hat Jasmin Kittlitz in Siglfing. Die 25-Jährige ist Game-Artist. Game-Art, auch Computerspielkunst, ist eine Kunstrichtung, die sich Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelte und explizit auf den virtuellen Raum digitaler Spielwelten Bezug nimmt. Jasmin Kittlitz hatte mit ihrem Team erfolgreich an einem Wettbewerb teilgenommen, der von Rocket Beans TV (RBTV) aufgerufen worden war. Das ist ein deutschsprachiger Livestream-Kanal der Fernseh- und Medienproduktionsfirma Rocket Beans Entertainment mit Sitz in Hamburg.

Jasmins Dreiergruppe mit einer Kollegin aus Ansbach und einem Kollegen aus Berlin belegte unter 65 Einreichern den ersten Platz. Das selbst kreierte Spiel „Totmannknopf“ überzeugte die Jury. „Zum Wettbewerb waren wir in Hamburg, um dort gemeinsam innerhalb von 48 Stunden unser Spiel zu entwickeln“, erzählt Kittlitz.

Das Trio brachte die verschiedenen Kenntnisse und Ideen ein, aus denen innerhalb dieser kurzen Zeitspanne das interessanteste Spiel des Wettbewerbs entwickelt wurde. Kittlitz erinnert sich gerne an die Herausforderung des Wettbewerbs. Das Motto der kurzweiligen Gaudi habe gelautet „wir müssen wach bleiben“, erinnert sich die Erdingerin lachend.

Dazu hat das Trio das Spiel „Totmannknopf“ ausgetüftelt. Als Totmannknopf bezeichnet man im Allgemeinen beispielsweise eine Schaltung, die überprüft, ob ein Zugfahrer noch handlungsfähig, also wach und lebendig ist. In dem von Kittlitz und ihren Kompagnons entwickelten Spiel muss der Spieler in regelmäßigen Abständen den Totmannknopf drücken, sonst geht es verloren. Doch der Zugfahrer wird müde, und so muss man in verschiedenen Minispielen gegen den Schlaf kämpfen, ohne zu vergessen, weiterhin den Knopf zu drücken. Das Spiel kann man gratis im Internet spielen auf letsgamedev.itch.io/totmannknopf – aber nur am PC, weil der Spieler eine Tastatur braucht.

Kittlitz hat Multimedia und Kommunikation studiert und ist seit einem guten Jahr bei einem Spieleentwicklungsstudio in Teilzeit angestellt. „Wir basteln gerade an dem Spiel ,Jasper And The City of Lights‘“, berichtet die Erdingerin. Das Szenario des Spiels könne man sich in etwa wie ein spielbares Märchen vorstellen, erklärt sie.

VON PETER BAUERSACHS