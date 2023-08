26-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Von: Hans Moritz

Alle ärztlichen Bemühungen um den jungen Erdinger kamen zu spät. © Hans Moritz

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Erding ist am Dienstag bei Gammelsdorf (Kreis Freising) bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Erding/Gammelsdorf - Nach Angaben der Polizei Moosburg war der junge Mann mit seinem Seat Leon auf der Kreisstraße FS 19 von Obersüßbach in Richtung Gammelsdorf unterwegs: „Etwa 200 Meter hinter Kothingried kam er gegen 16.30 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einem Baum. Aufgrund der Kollision drehte sich der Pkw um 180 Grad und kam in der Böschung zum Liegen“, heißt es im Pressebericht. Dabei zog sich der Pkw-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 26-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er am frühen Abend seinen Verletzungen erlag. Am Seat entstand Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an. Die Polizei sucht Zeugen der Tragödie. red