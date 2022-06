Almenrausch Bergham-Aufhausen: Garant für einen aktiven Ortsteil

Von: Gabi Zierz

Teilen

Die restaurierte Vereinsfahne wird am Sonntag im Rahmen des Festgottesdienstes gesegnet. Zielscheibe im Nebenzimmer Zusammenlegung 1987 beschlossen © Verein

Auf 100 Jahre Geschichte kann der Schützenverein Almenrausch Bergham-Aufhausen in Erding blicken. Am Sonntag feiert er das Jubiläum in kleinem Rahmen.

Bergham – „Sich’re Hand, das Auge offen, gut gezielt, ist halb getroffen“: Dieser Spruch ziert die Fahne des Schützenvereins Almenrausch Bergham-Aufhausen aus dem Gründungsjahr 1921. Am Sonntag wird das 100. Jubiläum, das vergangenes Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, nachgeholt. Das Fest findet im geschlossenen Rahmen mit den Mitgliedern und ausschließlich geladenen Gästen statt.

112 Mitglieder zählt der Verein heute. Bei der Gründung waren es 29. Im Protokoll von damals ist zu lesen, dass die Idee dazu an einem Novembertag 1921 aufkam: „Ein gewisser Herr Wagner Josef und Herr Reslmeier Georg traten besonders dafür ein.“ In der gut besuchten Versammlung sei fast einstimmig beschlossen worden, in Aufhausen einen Schützenverein zu gründen.

Zu den Gründungsvorsitzenden wurden Josef Wagner und Georg Reslmeier gewählt. Der Monatsbeitrag betrug eine Mark, die Aufnahmegebühr fünf Mark.

Angeregt durch die Besuche von Fahnenweihen benachbarter Schützenvereine reifte 1923 der Wunsch nach einer eigenen Fahne. Die Finanzierung war durch eine Sammlung unter den Mitgliedern bald gesichert. Am 5. August 1923 weihte sie Pfarrer Straßer bei einer Feldmesse. Neben dem Patenverein Edelweiß Pretzen nahmen 19 Schützengesellschaften teil. Länger dauerte es mit der Anschaffung einer Schützenkette. Sie wurde erstmals am 7. Mai 1938 ausgeschossen. Erster Schützenkönig war Sebastian Saule.

1938 sind die Almenrausch-Schützen vom Gasthaus Burgmeier in Aufhausen ins Gasthaus Johann Berther nach Bergham umgezogen. Wie abenteuerlich und arbeitsaufwendig der Schießbetrieb damals war, zeigt allein die Tatsache, dass sich der einzige Schießstand im Gastzimmer und die Zielscheibe im Nebenzimmer befand. „Wenn die Wirtin in die Vorratskammer ging, musste aus Sicherheitsgründen der Schießbetrieb eingestellt werden“, heißt es in der Chronik. Der Auf- und Abbau der Anlage war mit großem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Das schmälerte die Freude am Schießsport aber nicht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Schützenvereine auf Anordnung der Militärregierung stillgelegt. Im März 1950 nahm Almenrausch seinen Schießbetrieb wieder auf. Das tat auch der Schützenverein im Gasthaus Burgmeier. Folglich gab es nun zwei Schützenvereine: Almenrausch Bergham und Almenrausch Aufhausen.

Die bestehende Vereinsfahne von Aufhausen wurde 1950 von den Berghamer Schützen abgelöst. Aufhausen brauchte also eine neue Fahne, die dank großzügiger Spenden aus der Bürgerschaft in Auftrag gegeben werden konnte. Die Weihe fand im Mai 1954 im Aufhausener Schlossgarten statt.

Die beiden Vereine besuchten sich bei Freundschaftsschießen und anderen Veranstaltungen gegenseitig. 1987 wurde schließlich in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Zusammenlegung beschlossen – unter der Federführung der Schützenmeister Erich Till (Aufhausen) und Martin Glas (Bergham). Seither heißt der Schützenverein Almenrausch Bergham-Aufhausen.

Seine Aktiven schießen beim Lindenwirt. Dort haben es die Herbergseltern Erich und Hermine Weißacher dem Verein ermöglicht, im September 1978 im Keller einen neuen Schießstand mit vier Ständen zu errichten. Das wirkte sich positiv auf die Schießbeteiligung aus, auch die Zahl der Jungschützen stieg. Die Vereinsfahne der Aufhausener Schützen aus dem Jahr 1954 wurde nach dem Zusammenschluss dem Museum Erding übergeben, kann dort besichtigt werden.

„Voller Freude und mit neuer Vereinstracht“, wie Schützenmeister Hans Reinhart betont, blickt der Verein seinem Fest entgegen. Es beginnt diesen Sonntag mit einem Kirchenzug nach Itzling, wo um 9.30 Uhr der Festgottesdienst mit Nachsegnung der Vereinsfahne gefeiert wird. Nach dem Rückmarsch nach Bergham und dem gemeinsamen Mittagessen werden verdiente Mitglieder geehrt, ehe der Festtag musikalisch ausklingt.

Auch OB Max Gotz gratuliert zum 100. Jubiläum und nennt in seinem Grußwort als Erfolgsrezept des Vereins die stetige Jugendarbeit, die für frischen Wind sorge und das jahrzehntelange Engagement einzelner Vorstandsmitglieder, das für Kontinuität stehe. Von dem aktiven Vereinsleben profitiere ein ganzer Ortsteil, „weil die Almenrausch-Schützen einen Anker im gesellschaftlichen Leben bilden und gleichzeitig die Wirtshauskultur in unserer Stadt erhalten helfen.“