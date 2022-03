Wirte atmen auf: Gastronomen froh über 3G-Lockerung – Ungeimpfte lassen auf sich warten

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Im Berg-Café in Wartenberg gibt es bisher keinen großartigen Zuwachs an Gästen. © Heinzinger

Die Restaurants im Landkreis Erding sind froh, endlich wieder alle Gäste bewirten zu dürfen. Vor allem die ausgefallenen Weihnachtsfeiern haben den Betreibern zugesetzt.

Nördlicher Landkreis – Lange Zeit durften wegen der scharfen Corona-Regelungen nur Geimpfte und Genesene in Restaurants zum Essen gehen. Doch mittlerweile gibt es erste Lockerungen. Die 2G-Regelung ist Vergangenheit, auch Ungeimpfte dürfen nach einem negativen Test wieder an die Tische, um Speisen und Getränke zu genießen. Eine Erleichterung nicht nur für die Gäste, sondern in erster Linie auch für die Gasthäuser.

Im Wartenberger Bergcafé gab es zu Beginn der 3G-Regelung erst einmal keine großartigen Änderungen bei den Besuchern, berichtet Maria Angermeier. „Wir schauen uns das Ganze mit 3G erst einmal an. Wenn das Theater damit aber zu groß wird, gehen wir wieder zur alten Regel zurück“, sagt sie. Bei den hohen Inzidenzen habe sie ohnehin ein mulmiges Gefühl und betont: „Die Maskenpflicht sollte auf alle Fälle erst einmal bleiben.“

Steigerung der Gästezahlen: Reiter Bräu bemerkt bereits größeren Zustrom

Beim Reiter Bräu in Wartenberg bemerkte Wirt Anton Müller bereits eine deutliche Steigerung bei den Gästezahlen. © Heinzinger

Durch die 2G-Regel habe es zwar zunächst durchaus Einbußen gegeben, „es hat sich aber wunderbar eingespielt, und zu uns kommen laute nette Leute, die Verständnis aufbringen“, sagt Angermeier. Der Lockdown habe ihr und dem Team die Erkenntnis gebracht, dass ein bisschen Runterfahren gar nicht so verkehrt sei: „Daher entschieden wir uns für drei Ruhetage und öffnen an zwei weiteren erst abends. Nach 30 Jahren im Beruf darf man es auch ein bisschen gemächlicher angehen.“

Eine Steigerung bei den Gästezahlen bemerkte dagegen Anton Müller vom Wartenberger Reiter Bräu: „Es wird wieder voller bei uns, und es ist gut, dass Getestete kommen dürfen.“ Die Lieferbestellungen würden zwar ein wenig abnehmen, das sei aber ein Indiz für eine langsame Rückkehr in die Normalität, erklärt er und fügt hinzu: „Irgendwann muss sie einfach wieder zurückkehren.“ Der Wirt spricht sich für weitere Lockerungen in der näheren Zukunft aus: „Die Omikron-Variante scheint ja nicht so gefährlich zu sein. Und es soll auch wieder Volksfeste geben.“

Wirt hofft, dass Gastronomie schlimmste Phase überstanden hat

Langsam kehren dank den Lockerungen auch ungeimpfte Gäste wieder ins Gasthaus Rauch in Grucking ein. 2G bescherte ihm enorme Umsatzeinbußen. © Heinzinger

2G sei für seine Wirtschaft vor allem Ende des vergangenen Jahres eine Katastrophe gewesen: „Es fielen alle Weihnachtsfeiern und anderen Veranstaltungen aus.“ Müller hofft und glaubt auch daran, dass die Gastronomie jetzt die schlimmste Phase überstanden hat. Sein Blick geht etwa in die Schweiz: „Dort gibt es überhaupt keine Einschränkungen mehr.“

Die Hoffnung, dass mit der 3G-Regelung alles besser wird, herrscht auch beim Gasthof Rauch in Grucking. So erklärt Wirt Rudolf Rauch: „2G war für uns schon ein Rieseneinschnitt. Wir merkten es vor allem bei den größeren Feiern.“ Ein paar Leute seien trotzdem zum Essen gekommen, das À-la-carte-Geschäft sei einigermaßen gelaufen. „Trotzdem waren die Umsatzeinbußen enorm, wir leben hauptsächlich von den Feiern.“

Gerade einmal fünf Prozent der Gäste nehmen die 3G-Testmöglichkeit in Anspruch

Man habe sich zwar einigermaßen gut geschlagen, noch einmal müsse dieser Einschnitt aber nicht erfolgen. Der eine oder andere Ungeimpfte aber Getestete sei mittlerweile schon wieder im Restaurant aufgetaucht, was Rauch als sehr positiv ansieht. Der Aufwand sei aber der Gleiche wie in den Monaten zuvor: „Ich muss ja eine Arbeitskraft dafür abstellen, um die Gäste zu kontrollieren. Hoffentlich ist das auch bald vorbei.“

Dass die Erleichterung bei den Regeln gut für die ganze Gastronomie sei, das betont Josef Weber vom gleichnamigen Gasthaus in Bockhorn. Allerdings seien nicht in den ersten Tagen gleich eine Menge Getestete gekommen: „Deren Anzahl bewegte sich bei geschätzt fünf Prozent, aber vielleicht steigert es sich ja noch.“ Auch bei Weber herrscht die Hoffnung, dass es schon bald weitere Lockerungen gibt und damit beispielsweise auch die Maskenpflicht fällt.

Stammgäste ließen Gastro durch die Corona-Pandemie kommen

Beim Gasthaus Weber sei man allerdings relativ gut durch die Zeit der gravierenden Einschränkungen gekommen, berichtet der Wirt: „Wir haben viele Stammgäste, und unser Restaurant ist nicht so groß.“ Daher wäre es deutlich einfacher gewesen, für eine volle Bude zu sorgen: „Generell sind wir den Umständen entsprechend ziemlich zufrieden.“ Dennoch erhoffen sich auch die Wirtsleute in Bockhorn endlich wieder eine Rückkehr zur Normalität.

„Wir haben schon gemerkt, dass sie wieder kommen. Aber es ist nicht so, dass die Ungeimpften gleich in Massen bei uns gegessen hätten“, sagt Josef Stulberger vom gleichnamigen Fraunberger Gasthaus. Jeder Gast sei wichtig, der große Schub lasse nach der Lockerung auf 3G aber weiter auf sich warten. „Auf alle Fälle sind jegliche Lockerungen sehr gut für uns“, meint der Wirt.

Enorme Umsatzeinbußen: Gaststätte dachte bereits darüber nach komplett zu schließen

Die Leute würden sich mittlerweile sicherer fühlen, weil die Omikron-Variante ihrer Meinung nach nicht so gefährlich sei. Im Gesamten sei das Gasthaus einigermaßen gut durch die 2G-Phase gekommen. „Anfangs war es allerdings desaströs. Ab Dezember herrschte bei uns tote Hose, und erst ab Mitte Februar ging es wieder aufwärts“, berichtet Stulberger. Das sei deutlich an die Substanz gegangen: „Wir hatten diese zum Glück in ausreichender Form, weil wir Eigentümer des Gasthauses sind und es ja doch schon viele Jahre existiert.“ Genauer gesagt seit mittlerweile 500 Jahren, 39 davon mit ihm als Wirt.

Noch im Januar habe er überlegt, die Gaststätte ganz zu schließen, gibt Stulberger zu. Die Gedanken verflogen aber schnell, und mittlerweile herrscht sogar Optimismus: „Der Biergarten wird sicherlich wieder sehr gut laufen. Die Leute sind süchtig danach, bei gutem Wetter draußen zusammenzusitzen.“

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.