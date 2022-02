Gastronomie: Umsatzeinbrüche von bis zu 50 Prozent

Wirtshausbesuch nur mit Kontrolle: Die Corona-Gesetze schrecken so manchen Gast ab. © Marijan Murat/dpa

Auch wenn die Sperrstunde gefallen ist: Die Gastronomie ist weit davon entfernt, von Erholung sprechen zu können. Eine Umfrage:

Vorige Woche sind Lockerungen für Kultur und Sport verkündet worden – Geisterspiele sind passé, es sind wieder mehr Zuschauer und Publikum erlaubt. Damit wollte die Politik auch die Unwucht im Vergleich zur Gastronomie ausmerzen. Doch auch die kämpft noch massiv mit den Corona-Beschränkungen, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Die Branche ist froh, dass immerhin die Sperrstunde um 22 Uhr gekippt wurde, die seit November gegolten hat.



Doch hohe Hürden bleiben. Die Wirte müssen 2G-Kontrollen durchführen und die Abstände gewährleisten. Viele Kunden trauen sich angesichts galoppierender Infektionszahlen gar nicht mehr, unter Leute zu gehen. All das geht an der Branche nicht spurlos vorüber.



„Normalerweise haben wir bis 24 Uhr geöffnet. Das ging bis jetzt nicht mehr“, erklärt Tanja Burgmair, Mitarbeiterin vom Café Stärkl’s in Erding. Der Besitzer des Panino am Schrannenplatz in Erding, Nino Filipetti, ergänzt: „Viele Menschen haben es sich dreimal überlegt, ob sie um viertel vor zehn noch eine Flasche Wein bestellen oder sich doch lieber schon die Rechnung geben lassen und dann zu Hause weiterfeiern.“ Eben darum mache die Sperrstunde auch wenig Sinn: „In der Gastronomie sind die Schutzmaßnahmen hoch, im privaten Raum allerdings, wo viele nach Schließung der Lokale hingehen, gibt es keinerlei Vorkehrungen wie eine Maskenpflicht beim Verlassen des Platzes oder 2G-Kontrollen.“



Viele Kunden kommen freilich gar nicht erst. Burgmair berichtet, dass seit Inkrafttreten der neuen Regeln etwa die Hälfte weniger los sei: „Ich würde den Rückgang an Gästen allerdings nicht ausschließlich auf die Regularien zurückführen, sondern es liegt mit Sicherheit auch daran, dass viele durch die steigenden Coronazahlen verunsichert sind.“



Mit den 2G-Kontrollen gibt es beim Weißbräu in Erding nur sehr selten Probleme: „Bei uns läuft die Überprüfung der Impf- oder Genesenen-Nachweise problemlos. Die Fälle, in denen sich jemand beschwert hat, weil ihm der Eintritt verwehrt bleiben musste, kann ich an einer Hand abzählen“, berichtet Betriebsleiter Michael Hildebrandt. Allerdings läuft das Geschäft im Traditions-wirtshaus bei Weitem noch nicht normal: „Im Vergleich zu vor der Pandemie hatten wir im Januar Umsatzeinbußen von etwa 70 Prozent“, so Hildebrandt. Der Gasthof sei stark von Touristen und Geschäftsleuten abhängig, diese fielen jedoch aufgrund der Reisebeschränkungen zumindest unter der Woche nahezu komplett weg.



Im Panino stellen vor allem die Abstände ein immenses Problem dar: „Wir müssen etwa auf 20 Prozent unserer Kapazitäten verzichten“, erklärt Filipetti. Das spüre man deutlich. Zudem musste er die Öffnungszeiten einschränken – und hat nun nur noch bis 18 Uhr geöffnet. „Das liegt daran, dass viele Mitarbeiter in Quarantäne sind und nicht in die Arbeit kommen können“, so Filipetti.



Mit der Sperrstunde hat Kosta Kostaras, Wirt der Taverna Sirtaki in Dorfen, keine Probleme: „Die Leute kommen dann halt früher, es gibt eh ziemlich wenig Gäste, die sich um 23 Uhr noch etwas zu Essen bestellen.“ Jedoch sind die Kontrollen für Kostaras schwer umzusetzen: „Es gibt viele Leute, die nicht einsichtig sind und uns ihren 2G-Nachweis nicht zeigen wollen.“ Noch etwas schlägt ihm aufs Gemüt – und auf die Bilanz: Alleine im Dezember habe es viele Stornierungen gegeben. Die daraus resultierenden Umsatzeinbußen beziffert Kostaras mit etwa 50 Prozent: „Wenn es so weiter geht, dann werden wir in unserer Branche in Zukunft viele Arbeitslose haben.“ Dies liegt laut Kostaras daran, „dass viele Gäste verunsichert sind“.



Den Wegfall der Sperrstunde begrüßt Mario Pianka, Wirt des Gasthauses zur Post in Erding. „Das ist gerade für Festlichkeiten gut. Die Sperrstunde um 22 Uhr wirkte für einige schon abschreckend und war nicht gut für die Gemütlichkeit.“ Pianka wird nach dem Betriebsurlaub bis 22. Februar reagieren und die Post bis 23 Uhr offen haben – mit der Option, dass es bei einer Veranstaltung mit der letzten Halben auch mal länger dauern kann.

