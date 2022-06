Geislinger Burschen sammeln 1000 Euro fürs Kinderhospiz

Von: Hans Moritz

Dankbar, helfen zu können (v. l.): Andreas Brenninger (Weißbräu), Michael Graf (Bio-Geflügelhof Graf), 2. Burschen-Vorsitzender Andreas Tauber, Dejana Knezevic (Kinderhospiz) und Burschen-Chef Thomas Pfeil. © Julia Pfeil

Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München darf sich über eine Spende von 1000 Euro freuen. Diese Summe hatten die Mitglieder des Burschenvereins Langengeisling und fleißige Helfer im Rahmen ihres österlichen Hendlverkaufs gesammelt.

Langengeisling - Im selbst errichteten Drive-In nahe des Feuerwehrgerätehauses konnten sich hungrige Bürger am Ostermontag ihr Verpflegungspaket To Go abholen (wir berichteten). Dass der Verkauf ein voller Erfolg war, verdanken die Burschen nicht zuletzt dem Erdinger Weißbräu und Michael Graf vom gleichnamigen Bio-Geflügelhof, die ihnen Speis und Trank kostenfrei zur Verfügung gestellt haben.



„Pro verkauftem Hendl und Halbe Bier wanderten fünf Euro direkt in den Spendentopf“, erklärte Burschen-Chef Thomas Pfeil (26). Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Tauber überreichte er nun den Scheck an Stiftungsmitarbeiterin Dejana Knezevic.



Das Hospiz schenkt Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Erkrankung sowie deren Familien Momente der Sicherheit, Geborgenheit und Normalität. „Es hat gut getan, auf diese Weise helfen zu können“, erklärte der Burschen-Vorstand bei der Übergabe. jp