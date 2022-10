Gelber Sack alle 14 Tage?

Von: Hans Moritz

Das Erdinger Abfallkonzept besteht aus Gelben Säcken, Rest-, Biomüll sowie Papiertonnen. Rest- und Biomüll werden bereits heute 14-tägig abgeholt. © Hans Moritz

m Gegensatz zu Bio- und Restmüll werden die Gelben Säcke mit Verpackungsabfällen nicht alle zwei Wochen, sondern in monatlichem Rhythmus abgeholt. Das möchte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) nun ändern.

Erding - Im Umweltausschuss des Kreistags berichtete er von zahlreichen Wünschen aus der Bürgerschaft, den Abholturnus zu verdichten. „Viele haben nicht den Platz, um die Säcke vier Wochen aufzuheben, zudem beklagen etliche ein Geruchsproblem“, so der Landrat. Hinzu kämen die riesigen, dem Wind ausgesetzten Stapel vor allem in Wohnanlagen – und das teils Tage vor der Abholung.



Nun öffnet sich ein Fenster: Noch heuer müssen die Verträge mit den Dualen System neu ausgeschrieben werden, die dann ab 1. Januar 2024 gelten, berichtete Andreas Neumaier, Leiter der Abfallwirtschaft. „Unser Wunsch ist, dass die Gelben Säcke dann alle zwei Wochen abgeholt werden“, so Neumaier weiter. Dies sei zwar wahrscheinlich, letztlich hänge diese Verbesserung aber „von erfolgreichen Verhandlungen mit den Entsorgern“ ab.



Neumaier und Bayerstorfer zerstreuten Befürchtungen, dass es dann mehr Lkw-Fahrten und mehr CO2-Ausstoß gebe. „Da wird es keine gravierenden Änderungen geben, weil heute die Müllfahrzeuge wegen der Menge an Gelben Säcken häufiger fahren müssen“, so der Landrat.



Auf den Kreishaushalt hätte die Taktverdichtung ebenfalls keine Auswirkung, ebenso wenig auf den Gebührenhaushalt. Denn für die Entsorgung sind laut Neumaier die Hersteller zuständig: Wer eine Verpackung in Umlauf bringt, muss auch für deren Abtransport sorgen. Es zahlt also die Allgemeinheit.



Petra Bauernfeind (FW) fragte, ob man in diesem Zuge nicht auf Gelbe Tonnen statt Säcke umstellen könne. Dem erteilte Neumaier eine Absage: „Vor allem in den Städten ist vielerorts nicht der Platz für eine vierte Tonne vorhanden.“ Das spüre man schon heute bei den Papiertonnen: „Von denen gibt es im urbanen Raum deutlich weniger als auf dem Land.“ Auch die Blaue Tonne wird nur alle vier Wochen geleert, allerdings gibt es im Landkreis rund 120 Recycling-Inseln mit Altpapier-Containern. Der Beschluss erging einstimmig.



Während in Landshut und Ebersberg die Gelben Säcke wie bis jetzt in Erding monatlich abgeholt werden, gibt es in Freising und Mühldorf bereits einen 14-tägigen Rhythmus.



Auf neue Beine gestellt werden muss auch die Abholung des Biomülls, immerhin 13 000 Tonnen pro Jahr, der in 36 500 Mülltonnen geworfen wird, die alle zwei Wochen abgeholt werden – im Wechsel mit dem Restmüll. Neumaier berichtete, dass die Firma Umwelt Wurzer den Vertrag zum Jahresende 2023 „aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt hat“. Er kündigte eine europaweite Ausschreibung an – mit einer Belastung des Gebührenhaushalts von rund 1,58 Millionen Euro im Jahr. Der Auftrag werde über die fünf Jahre Laufzeit einen Wert von knapp acht Millionen Euro haben.



Noch ist nach den Worten Neumaiers nicht klar, ob sich die Gebühren durch einen neuen Entsorger erhöhen. Denn der Vertrag, den Biomüll bei Umwelt Wurzer anzuliefern, läuft noch bis Ende September 2029. Der Einheitspreis dürfe nur dann angehoben werden, wenn sich der Weg zur Übergabestelle um mehr als zehn Kilometer erhöht. Allerdings müsse man wegen der allgemeinen Teuerung dennoch mit höheren Gebühren rechnen. Die waren erst zu Jahresbeginn nach oben gesetzt worden.



In diesem Zusammenhang appellierte Neumaier an die Bevölkerung, bei Biomüll achtsamer zu sein und keine Plastik- und Stärketüten zu verwenden. „Die Fehlwürfe nehmen zu, und die Entsorgung ist darauf ausgelegt, dass binnen drei Wochen in einer Vergärungsanlage in Eitting Kompost entsteht.“



Nach kurzer Debatte stimmte der Umweltausschuss dem Antrag der Verwaltung zu, für die Müllumladestation im Sollacher Forst bei Isen einen neuen Bagger zur Beladung der Lkw in Richtung Verbrennungsanlage in Ingolstadt anzuschaffen – für etwa 350 000 Euro. Die bisherige Maschine habe ihre Lebensdauer erreicht, erklärte Neumaier. Einige Räte verwiesen auf den Sparkurs und forderten, den zehn Jahre alten Bagger noch ein paar Jahre einzusetzen. Davor warnte Bayerstorfer: „Ein Ausfall hätte fatale Folge für die Entsorgung.“ Immerhin: Der Verkauf des aktuellen Baggers dürfte noch 65 000 Euro erbringen.



An der Altdeponie in Isen wird eine neue Entgasung installiert, die klimaschädliche Treibhausgase bestmöglich aufnehmen und behandeln soll. Die Arbeiten laufen seit September, informierte Neumaier den Ausschuss, im Frühjahr 2024 soll die Anlage in Betrieb gehen. ham