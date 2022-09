Geld mit gefundener Karte abgehoben: Wer kennt diese Männer?

Von: Veronika Macht

Wer kennt diese Männer? Die Polizeiinspektion Erding sucht nach zwei bislang unbekannten Tätern, die an Geldautomaten im Stadtgebiet Erding mit unterschlagener EC-Karte Geld abgehoben haben. © Polizei

Die Polizeiinspektion Erding sucht nach zwei bislang unbekannten Tätern, die an Geldautomaten im Stadtgebiet Erding mit unterschlagener EC-Karte Geld abgehoben haben.

Erding – Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord tätigten die beiden Männer bereits im Mai dieses Jahres „Abhebungen mit einer rechtswidrig erlangten Zahlungskarte“. Die Polizeiinspektion Erding ermittelt in diesen Fällen und hat nun auch Täterfotos veröffentlicht.

Im Zeitraum von 12. bis 17. Mai nutzten die bislang unbekannten männlichen Täter eine zuvor aufgefundene Bankkarte, um an Geldautomaten im Stadtgebiet insgesamt fünf Abhebungen vorzunehmen. Laut Polizei handelte es sich um Automaten an der Langen Zeile und am Bahnhof. Dem Geschädigten, der die EC-Karte vermutlich am 10. Mai verloren hatte, entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Polizei Erding bittet um Hinweise zu den gesuchten Männern und nimmt diese unter Tel. (0 81 22) 96 80 entgegen.