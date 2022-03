Amtsgericht: Vorsicht bei Hilfsbereitschaft

Von: Hans Moritz

Teilen

Vor dem Amtsgericht Erding musste sich der 47-Jährige verantworten. Er kam glimpflich davon. © Hans Moritz

Eigentlich wollte er nur einem alten Bekannten helfen und vermittelte ihn an ein befreundetes Ehepaar aus Erding weiter. Jetzt aber fand sich ein 47-jähriger Münchner vor dem Erdinger Amtsgericht wegen Anstiftung und Ausführung von Geldwäsche wieder.

Erding - Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft wurde der Angeklagte im Juni vergangenen Jahres von einem langjährigen Bekannten kontaktiert. Dieser erklärte ihm, dass sein ehemaliger Arbeitgeber ihm noch Lohn schulden würde. Da der Bekannte zwischenzeitlich aber in die Türkei verzogen sei, könne die Firma ihm das Geld nicht dorthin überweisen. Er bat den Angeklagten, ob er das Geld auf sein Konto in Deutschland überweisen lassen könne. Dieser solle es dann über Western Union, einem Dienstleister für internationalen Zahlungsverkehr, in die Türkei schicken.



Weil der Münchener über ein Pfändungsschutzkonto verfügt und sich in einem Insolvenzverfahren befindet, war das aber nicht möglich. Der Bekannte bohrte nach, ob der Angeklagte nicht in seinem Umfeld jemanden bitten könne.



Das tat der Münchner und bat ein befreundetes Ehepaar aus Erding um Hilfe. Der Mann hatte ebenfalls ein Pfändungsschutzkonto, aber seine Ehefrau nicht. Dorthin wurde das Geld überwiesen, in bar abgehoben und dem Angeklagten übergeben. Der durfte 850 Euro einbehalten, da der Bekannte ihm diese noch schuldete. Den restlichen Betrag leitete er über Western Union weiter.



Das Geld stammte jedoch nicht von dem angeblichen Arbeitgeber, sondern war einer weiteren Dame entwendet worden. Obendrein ist der Bekannte mittlerweile verstorben.



Die Rechtsanwältin bestätigte im Namen ihres Mandanten, dass sich der Vorfall so zugetragen habe, er aber nichts von der kriminellen Herkunft des Geldes gewusst habe. Für ihn sei die Erzählung des Bekannten plausibel gewesen, weil er den Verwendungszweck der ersten Überweisung nicht gesehen habe. Zusätzlich habe der Bekannte viele Jahre in Deutschland gearbeitet. Der Münchner hatte laut seiner Verteidigerin zudem niemals die Absicht, das Geld selbst zu behalten.



Das befreundete Ehepaar wurde in einem anderen Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Angeklagte versicherte, dass er sie bei der Begleichung unterstütze. Da der Münchner bis jetzt keine Vorstrafen hat und die Schuld gering ist, stellte Richterin Michaela Wawerla das Verfahren gegen eine Zahlung von 1200 Euro ans Mütterzentrum Erding ein. Der Münchner zeigte sich einverstanden. MILENA LOHMANN