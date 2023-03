Mit heißen Quellen sprudelt beim Zweckverband Geothermie wieder der Gewinn

Herzstück der Erdinger Geothermie: die Ardeo-Quelle auf dem Areal der Therme. © ZV Geowärme

Der Zweckverband Geothermie erholt sich nach der Thermen-Delle. Doch nun bereiten die hohen Energiepreise Kummer.

Erding – 2020 musste die Therme Erding als erste Einrichtung in den Corona-Lockdown und blieb mit am längsten aller Freizeitanlagen geschlossen. In diesen Strudel wurde der Zweckverband Geothermie (ZV) von Stadt und Landkreis Erding gerissen. Das Fernwärmenetz hielt den ZV über Wasser. Nun sprudelt es wieder in den Becken der Therme – und auch der ZV legt zu. Doch es gibt neue Hürden.

In der Verbandsversammlung am Montagabend berichtete ZV-Geschäftsführer Michael Perzl, dass man 2022 mit einem Jahresgewinn von 1,36 Millionen Euro abgeschlossen habe, knapp 20 000 Euro mehr als 2021. Für heuer rechnet Perzl allerdings schon wieder mit rund 1,5 Millionen Euro Überschuss.

An die Therme wurden im zu Ende gegangenen Jahr 242 000 Kubikmeter Thermalwasser abgegeben. „Das entspricht wieder dem Vor-Corona-Niveau“, so Perzl. Im ersten Pandemiejahr sei die Menge auf 170 000 Kubikmeter gesunken, im zweiten gar auf 114 000. An den Energieversorger Steag gingen zuletzt 875 000 Kubikmeter Wasser zur Wärmeentnahme. 2020 und 2021 waren es 650 000 beziehungsweise 682 000 gewesen – auch im Lockdown mussten hunderte Erdinger Wohnungen und Betriebe geheizt werden.

Die Bilanz der Erdinger Geothermie, eines der größten Projekte bundesweit, hätte rosiger ausfallen können, wäre da nicht der Ukraine-Krieg mit explodierenden Energiepreisen. Perzl berichtete, „dass wir für den Strom fast das Doppelte wie 2021 bezahlt haben“. 182 000 Euro seien an höheren Materialaufwendungen dazugekommen, darunter Strom. Der ZV-Geschäftsführer berichtete, „dass wir den Strom für das Heizwerk 1 über die Steag beziehen, die die Energie monatlich am Spotmarkt der Leipziger Strombörse erwirbt“. Und auf diesem Markt werde jede Preisentwicklung sofort an Kunden weitergegeben. Herbert Maier (Grüne) fragte, ob man angesichts dieser Abhängigkeit nicht selbst Energie erzeugen könne, respektive die Stadtwerke. Darauf erwiderte ZV-Vorsitzender und OB Max Gotz: „Dazu müssten wir den Auftrag des Verbandes ändern.“ Negativ beeinflusst wurde das Jahresergebnis laut Perzl auch durch höhere Abschreibungen der technischen Anlagen.

Auf der anderen Seite habe man höhere Pachterlöse durch die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus an der Therme, zusätzliche Pachterträge durch den Ausbau des Fernwärmenetzes sowie höheren Erlösen aus dem Thermalwasserverkauf erzielt. Allerdings sei das nun knapp 32 Kilometer lange Leitungsnetz zuletzt kaum noch gewachsen, da es keine größeren Baugebiete anzuschließen gegeben habe. Dennoch, so Perzl weiter, sei es gelungen, die Verbindlichkeiten binnen eines Jahres um 2,7 Millionen Euro zu verringern, gut ein Fünftel der Gesamtverschuldung von nun noch 10,8 Millionen Euro. Dem gegenüber steht ein Anlagevermögen von 25,8 Millionen Euro. „Das sind sehr positive Zahlen“, betonte Perzl. Der ZV stehe unverändert gut da, so Gotz, der auf eine überdurchschnittliche Eigenkapitalquote von 55 Prozent verwies.

Doch ganz so nachhaltig wie erhofft, ist die Energie- beziehungsweise Wärmegewinnung aus der Erde weiter nicht – es bedarf immer noch jeder Menge Gas, um die Temperaturen zu erhöhen. Perzl betonte, Ziel sei nun, die Rücklauftemperatur des warmen Wassers aus der Erde weiter zu reduzieren. Das senke den Gasverbrauch. Bei Alternativen sei man noch nicht so recht weitergekommen. Auf Nachfrage von Dominik Rutz (Grüne) erklärte Gotz, man stehe im Austausch mit der Steag, echte Alternativen habe man aber leider noch nicht. „Wir haben vor ein paar Jahren Hackschnitzel erwogen, aber das ließ sich wirtschaftlich nicht darstellen.“ Vorerst bleibe nur, die Rücklauftemperatur zu reduzieren. „Das bringt auch viel.“