Das Phänomen Polt

Von: Alexandra Anderka

Eine gelungene Kombination aus erstklassiger Volksmusik und Klassik sowie einzigartigem Kabarett genoss das Publikum in der Stadthalle mit den Nouwell Cousines Matthias Well, Maresa Well, Alex Maschke und Maria Well sowie Gerhard Polt (v. l.). © Peter Bauersachs

In weihnachtliches Rot war die Stadthalle am Samstagabend getaucht, vor den Eingängen stand ein mit bunten Kugeln geschmückter Christbaum. Was hatte es damit auf sich?

Erding - Ungewöhnliche Zeiten zwingen zu ungewöhnlichen Schritten findet Stadthallen-Chefin Jutta Kistner am Eingang zu Gerhard Polts Weihnachtsprogramm, das in der Adventszeit geplant war und aus bekannten Gründen zweimal verlegt werden musste, und wünscht den Gästen „Frohe Weihnachten“.



Bis auf ein Weihnachtslied zur Begrüßung und Polts Erzählung über sein liebstes Weihnachten als kleiner Bub, wo er zusammen mit seinem Vater mit Zinnsoldaten die Schlacht um Verdun nachstellen musste, „damit endlich mal die Deutschen gewinnen“, war an diesem Programm aber nichts mehr weihnachtlich.



Jeder, der Polt kennt, und das müsste – zumindest in Bayern – der Großteil der Bevölkerung sein, weiß, dass man Polt nicht erklären kann, sondern, dass man ihn einfach gesehen haben muss. Der vielfach preisgekrönte Kabarettist ist ein Phänomen. Keiner macht Kabarett auch nur annähernd so wie er. Dieses Vergnügen gönnen sich ungebrochen viele. Der 80-Jährige musste sein Programm an diesem Abend gleich zweimal hintereinander aufführen, weil im Laufe der Pandemie so viele Karten verkauft worden sind.



Und da steht er dann am Mikrofon, gibt sich in seinem zu großen Janker harmlos und friedfertig. Lange holt er aus, führt irre, bis er nach vielen Ähs und Kicherern, seine Opfer vorführt – ja seziert. Polts Humor ist feinsinnig und tiefgründig, deshalb nie hinterhältig oder gar unter der Gürtellinie.



Es ist der Mensch, der Polt interessiert. „Da Mensch, wer is a? Warum, zwecks wos?“ frage er sich schon seit der Kindheit. Wenn Polt der Mensch dann in Form seines Nachbarn, pseudoliberalen Stammtischbruders oder gar als „Homotegernseensis“ erscheint, gibt es kein Halten mehr.



Polt ist mit einer präzisen Beobachtungsgabe, großer Sprachfähigkeit und Schauspieltalent gesegnet. Wenn er den großkotzigen Norddeutschen mimt, der sich am Tegernsee eingekauft hat und der glaubt, sich mit Geld sogar das „Gstandene“ und „Urige“ der Einheimischen aneignen zu können, der sich als Zuagroaster vom Tegernsee den Gleichgesinnten am Starnberger See überlegen fühlt, sieht man diesen herablassenden Typen vor sich sitzen, in einem Sternerestaurant am See, „wo man richtig auftrüffeln kann“, im Gespräch mit seinem Gegenüber, dem er die bayerische Welt erklärt.



Ebenso unnachahmlich gib Polt den dümmlichen Bayern, der ohne Punkt und Komma und Luft zu holen, in Eunuchen-Tonlage über Belanglosigkeiten monologisiert. Polt gelingen seine Figuren so detailgenau, dass sich nicht nur das Publikum vor Lachen krümmt, sondern auch die vier Musiker von Nouwell Cousines, die die Sketche mit Landlern, Polkas oder klassischen Stücken und treffenden Texten untermalten und Polts Text fast auswendig kennen müssten.



Genauso bei Polts Parodie eines Tiroler Arztes, der sich in seinem Dialekt mit vielen krächzenden Chs, Ks und Gs, darüber beschwert, dass ihm die Deutschen mit ihren Hubschraubern die Schwerverletzten von den Pisten wegschnappten. Das seien schließlich die mit den lukrativen inneren Verletzungen, dem Tiroler Spital blieben dann nur die „Boandl“: Maria Well muss sich erst die Lachtränen aus den Augen wischen, bevor sie mit ihrem Bruder Matthias Well, Cousine Maresa Well und Alex Maschke, ein dazu passendes, nicht minder makabres Stück präsentieren.

