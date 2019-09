Gerlspeck-Lagerverkauf muss ausziehen - aber es geht weiter

Der Gerlspeck-Lagerverkauf im Ballsportcenter an der Franz-Brombach-Straße muss schließen. Schluss ist deshalb aber nicht. Schon Anfang Oktober wird Neueröffnung gefeiert - nur wenige hundert Meter weiter.

Erding – Der Umbruch in der Sport- und Schuhbranche in Erding geht weiter. Nun muss Sabine Schreder ihren Gerlspeck-Lagerverkauf im Ballsportcenter (ehemalige Tennishalle) schließen. Sie eröffnet aber bereits Anfang Oktober im wenige hundert Meter entfernt liegenden Angermaier-Haus neu – auf dann größerer Fläche.

Gerlspeck: Sportgeschäft geschlossen, Schuhhaus modernisiert

Vom Wandel betroffen ist derzeit vor allem die Familie Gerlspeck. Dieter Gerlspeck hat im März dieses Jahres sein Sportgeschäft an der Langen Zeile sowie im Sempt-Markt in Aufhausen aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Sein Bruder Rainer Gerlspeck hat das Schuhhaus an der Langen Zeile modernisiert, mit der Filiale im Sempt-Markt ist allerdings auch Schluss.

Nun trifft es auch Sabine Schreder, Schwester der Gerlspecks, allerdings nicht aus der Not heraus. Das Ballsportcenter, ehemals im Besitz der Familie Gerlspeck, ist verkauft worden und soll abgerissen werden. Dort ist ein Hotel beziehungsweise ein Boardinghaus geplant.

Am Donnerstag, 19. September, beginnt der Räumungsverkauf

Gegründet hatte den Lagerverkauf Hans Gerlspeck. Nach seinem Tod übernahm ihn vor zehn Jahren Tochter Sabine Schreder. Am Donnerstag, 19. September, beginnt der Räumungsverkauf, der bis Samstag geht. Danach zieht Schreder mit ihrem Team um.

Schon am Freitag, 4. Oktober, geht es aber wieder weiter. „Wir ziehen ins Untergeschoss des Angermaier-Hauses wiederum an der Franz-Brombach-Straße um“, kündigt sie an. Dann steht den Kunden eine noch größere Fläche zur Verfügung: Der Verkaufsraum wächst von 600 auf 900 Quadratmeter. Geöffnet ist freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr.

Auch künftig Überschussware, Vorführ- und Auslaufmodelle, aktuelle Kollektionen

Am Konzept wird Schreder nichts ändern. „Wir werden auch künftig Überschussware, Vorführ- und Auslaufmodelle, aber auch aktuelle Kollektionen anbieten“, versichert sie. Im Sortiment befinden sich vor allem Sportbekleidung, -schuhe und -ausrüstung, darunter Ski, Wanderschuhe, Schlittschuhe und Inline-Skates sowie alles rund um Jogging und Fitness. Der Lagerverkauf ist nicht auf Marken beschränkt. Unter anderem findet der Sportler hier Adidas, Reebok, CMP, Killtec und Regatta.

Schreder und ihre rechte Hand im Verkauf, Christine Herrmannskirchner, freuen sich, dass das 22-köpfige Team mit umzieht. Darunter sind einige ältere Verkäufer und Minijobber. „Sie sind das Rückgrat der Firma, ohne sie würde es nicht gehen“, lobt Schreder.

Der Lagerverkauf wird sich nicht nur platzmäßig verbessern

Sie macht keinen Hehl daraus, „dass wir anfangs geschockt waren, als es hieß, wir müssten ausziehen“. Umso erleichterter sei sie, „dass wir gleich in der Nachbarschaft etwas Neues gefunden haben“. Denn insgesamt werde sich der Lagerverkauf nicht nur platzmäßig verbessern. „Wir sind jetzt barrierefrei, es gibt einen Aufzug, viele oberirdische Stellplätze und eine Tiefgarage“, schildert die Inhaberin. Und auch die Miete sei erfreulich fair.