Nächtliche Arien in Altenerdinger Tiefgarage

Einen angehenden Musikstudenten musste die Polizei in der Nacht zum Mittwoch ermahnen. Er trainierte seinen Gesang – in der Tiefgarage um 2.35 Uhr.

Altenerding – Gesang wird oft als schön empfunden, allerdings nicht, wenn er um 2.35 Uhr aus einer Tiefgarage schallt. Dies war der Grund einer Ruhestörung, der die Erdinger Polizei in der Nacht zum Mittwoch in Altenerding nachging. Die Beamten trafen einen 22-jährigen Erdinger singend in einer Tiefgarage an.

Laut Polizeibericht gab er auf Nachfrage an, dass er für ein Musikstudium seinen Gesang trainiere. Die Tiefgarage habe er aufgrund der hervorragenden Akustik ausgewählt. Die Polizisten machten den Sänger auf die dadurch resultierende Lautstärke aufmerksam und ermahnten ihn zur Ruhe.

Timo Aichele