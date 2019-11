Firma Scharl übergibt 2000 Lose an AWO

Die Unternehmensgruppe Scharl hat dem Rotary Club Erding auch heuer 2000 Lose der Weihnachtstombola abgekauft und der AWO übergeben.

Erding – Da kommt Freude auf: Die Unternehmensgruppe Scharl hat dem Rotary Club Erding auch heuer 2000 Lose der Weihnachtstombola abgekauft. Der Startschuss fällt am heutigen Freitag mit der Eröffnung des Christkindlmarktes auf dem Schrannenplatz, auf dem der Verein einen Stand hat.

„Diese Lose übergeben wir hiermit an die Arbeiterwohlfahrt“, sagte Karin Wilhelm-Scharl vom Verbund eigenständischer und mittelständischer Unternehmen in Familienbesitz. Sie überreichte das Geschenk an Fritz Steinberger, ehrenamtlicher Präsident des AWO-Kreisverbandes. Die Lose werden an verschiedene Menschen verteilt wie beispielsweise ehrenamtliche Mitarbeiter, Kinder, die bei der Schulsozialarbeit unterstützt werden, sowie soziale Einrichtungen wie Kleiderladen, Tafel und Kindergärten der AWO.

Neuer Ford Fiesta als Hauptpreis

Bei der großen Rotary-Tombola winkt als Hauptpreis auch in diesem Jahr ein Neuwagen – ein Ford Fiesta vom Autohaus Ewald. Das berichtete der Vorstandsvorsitzende des Erdinger Rotary-Sozialfonds, Rechtsanwalt Dr. Christian Otto. Zudem können 20 wertvolle Haupt- und 80 Sonderpreise sowie 8000 weitere Präsente gewonnen werden. Schlussziehung ist am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr.

Das Engagement des Rotary Clubs erstreckt sich von der sozialen Fürsorge im regionalen und internationalen Bereich über Maßnahmen zur Völkerverständigung und zur Jugendförderung bis hin zur Kulturpflege. Der Reinerlös der Weihnachtstombola kommt aber traditionell Bedürftigen in Stadt und Landkreis Erding zugute, betonte Otto.

