Erding: Gewappnet für den Fall der Fälle

Von: Friedbert Holz

Hatte aufmerksame Zuhörer: Christine Unangst (r.) vom Christophorus Hospizverein Erding bei ihrem Vortrag in der Stadtbücherei. Rechtzeitig aktiv werden © Friedbert Holz

Wie wichtig im Fall der Fälle eine Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung ist, wurde bei einem Vortrag des Hospizvereins Erding deutlich. Die Expertin empfiehlt, rechtzeitig vorzusorgen.

Erding – „Sie geben quasi ihr ganzes Leben ab.“ Diese klare Botschaft überbrachte Christine Unangst vom Hospizverein Erding bei ihrem Vortrag über Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung. 35 Interessierte hörten ihr beim Aktiv-Treff für Senioren in der Stadtbücherei aufmerksam zu. Sie konnten auch Fragen stellen und bekamen Tipps, um juristisch und persönlich für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.

Unangst ist 73 Jahre alt und engagiert sich seit 20 Jahren beim Christophorus Hospizverein in Erding. Seit 15 Jahren bietet die pensionierte Lehrerin solche Vorträge an und legt ihrer Zuhörerschaft sehr ans Herz, sich rechtzeitig um eine Betreuung zu kümmern.

„Es kann oft ganz schnell gehen, dass jemand einen Betreuer braucht, weil er oder sie nicht mehr geschäftsfähig ist“, betonte Unangst. Diese Funktion falle auch nicht, wie manche glauben, automatisch an Ehepartner oder Kinder: „Betreuung muss klar definiert und schriftlich fixiert sein.“ Dafür empfahl die Expertin ein spezielles Heft vom Bayerischen Justizministerium, in dem alle relevanten Formulare für eine später rechtsgültige Absicherung enthalten sind.

„Wer sich beim Ausfüllen nicht sicher ist, alles richtig gemacht zu haben, kann aber auch zu uns kommen. Wir als Hospizverein beraten einmal im Monat ganz individuell“, erklärte Unangst. Dieser Dienst sei kostenlos. „Wir erledigen das ebenso im Ehrenamt wie auch unsere Hospizbegleitung. Darin unterscheide sich die Tätigkeit vom Team der Palliativ-Mitarbeiter, die besonders geschult seien und dafür auch finanziell entlohnt würden.

Den Zuhörern riet Unangst: „Überlegen Sie genau, wen Sie als Betreuung haben wollen. Denn diese Person, oder auch mehrere etwa für verschiedene Bereiche, sollte durchsetzungsstark sein: Sie muss etwa den Willen des von ihr Beauftragten bei Gesundheitsfragen im Krankenhaus erfüllen können, zur Not auch gegen ethische Bedenken eines Arztes.“ Sie könne bestimmen über den Aufenthaltsort des zu Betreuenden, könne etwa einen Heimvertrag unterzeichnen und alle finanziellen Angelegenheiten erledigen. „Nur Kreditaufnahmen benötigen eine spezielle Konto- und Depot-Vollmacht.“ Schließlich müsse sich der Betreuer um Behördengänge, die Post des Betreuten und auch um seinen digitalen Nachlass kümmern, ja sogar um seine Beerdigung: „Eine Vollmacht endet erst mit dem Tod.“

Was die Patientenverfügung angeht, räumte Unangst mit einigen falschen Vorstellungen auf: „Es gibt eigentlich nur vier Fälle, in denen eine solche Verfügung greift: Wenn der Patient keine Äußerung selbst mehr machen kann oder will, wenn es um eine lebensbedrohliche Situation geht, wenn zwei Ärzte einen Hirntod bestätigen oder der so genannte Schluckreflex aussetzt.“ Eine solche Verfügung sei jedoch nicht notwendig bei Unfällen aller Art, einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, „denn dann unternehmen medizinische Helfer sowieso alle nötigen Maßnahmen“.

Es sei jedoch sinnvoll festzulegen, ob eine Palliativ-Betreuung gewünscht werde, ob lebensverlängernde Maßnahmen oder künstliche Ernährung abgelehnt werden. Wichtig sei, so die Expertin, dass eine Patientenverfügung alle zwei Jahre neu unterzeichnet werde, „denn Sie können ja in der Zwischenzeit bei Einzelmaßnahmen Ihre Meinung geändert haben“, so Unangst.

Wer allein lebe oder weit entfernt von nächsten Angehörigen, der sollte bei Zeiten Vertraute, etwa Nachbarn, informieren, wo sich wichtige Dokumente befinden. „Eine Vollmacht oder eine Betreuungsverfügung lässt sich gegen eine geringe Gebühr auch in einem Zentralregister in Berlin deponieren.“

Hospizverein

Das Büro befindet sich in Erding, Münchener Straße 94. Es ist montags und dienstags von 17 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr geöffnet und unter Tel. (0 81 22) 90 16 83 oder per E-Mail an info@hospizverein.de erreichbar.

