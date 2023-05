Kampfabstimmung um Lebensmittel-Logistik

Erding-West: Stadträte lehnen Befreiung von Vorgaben mit 8:7 Stimmen ab

Von Gabi Zierz schließen

Stärkung des Wirtschaftsstandorts Erding oder Logistik durch die Hintertür? Darüber ließ es sich am Donnerstagabend im Planungs- und Bauausschuss (PBA) des Stadtrates trefflich streiten.

Erding - Am Ende kam es zur Kampfabstimmung. Mit 8:7 Stimmen lehnten es Erding Jetzt, ÖDP, SPD, AfD und Teile der Freien Wähler ab, für einen interessierten Lebensmittel-Logistiker die schwer errungenen Vorgaben im Gewerbegebiet Erding-West zwischen Sigwolf- und Dachauer Straße zu ändern.



Wie mehrfach berichtet, hatte es in den vergangenen Jahren kontroverse Debatten um die Ansiedlung großer Logistikbetriebe gegeben, bei denen Warenumschlag ohne große Produktions- oder Montageflächen stattfindet. Letztlich wurden diese für unzulässig erklärt. Nun stellte Stadtjurist Andreas Erhard im PBA einen Interessenten vor, der sich in einer Halle ganz im Südwesten des Areals ansiedeln wolle. Der sei kein typischer Logistiker, und die Zahl der Lkw-Bewegungen nicht hoch, erklärte Erhard. In der Halle sollen seinen Worten zufolge vornehmlich Lebensmittel des täglichen Bedarfs und andere supermarktähnliche Waren umgeschlagen werden.



Gearbeitet werde im Zwei-Schicht-System mit bis zu 200 Mitarbeitern je Schicht zu Spitzenzeiten. Zudem seien bis zu 24 Angestellte im kaufmännischen Bereich und in der Betriebskantine tätig.



„Hier wird mit viel Manpower gearbeitet, das unterscheidet sich von klassischen Logistikern“, betonte Erhard. Täglich sei mit 63 an- und abfahrenden Lastwagen – also 126 Lkw-Bewegungen zu rechnen. Mögliche Endkunden in Erding würden zudem mit E-Fahrzeugen beliefert, sofern Bedarf bestehe.



OB Max Gotz (CSU) warb mit Nachdruck dafür, dass der PBA diese Art der Nutzung durch eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans möglich macht. „Das ist bei den Pendlerzahlen in Erding ein gutes Angebot, das wir hier machen können“, sagte er mit Blick auf die 13 000 Arbeitnehmer, die täglich aus der Stadt zum Arbeitsplatz auspendeln. Betrachte man das Verhältnis Einwohnerzahl–Arbeitsplätze in Erding, „kann das nicht mehr so weitergehen. Erding ist nicht nur Wohnstadt. Wir müssen Erding als Gewerbestadt weiterentwickeln“. Sonst sei der Wirtschaftsstandort in Gefahr. Schließlich stehe man im Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden. „Wir können nicht nur darauf warten, was auf der Konversionsfläche passiert. Das ist mir zu statisch“, sagte Gotz.



Die anderen Fraktionen waren von dem Ansinnen wenig begeistert. Hans Egger (Erding Jetzt) war überrascht, dass schon ein Befreiungsantrag vorliegt, bevor überhaupt klar sei, wohin dort draußen die Reise geht. Er erinnerte an Gotz’ Worte, dass Stadtratsbeschlüsse zu respektieren seien und Bestand haben sollten.



Auch Leon Kozica (SPD), Tobias Krüger (AfD) und Herbert Maier (Grüne) reagierten skeptisch. „Wir waren uns einig, dass wir gut bezahlte Arbeitsplätze haben wollen, damit sich die Menschen das Leben in der Region auch leisten können. Das ist hier nicht der Fall“, erklärte Maier, warum er dagegen stimmt. Und Hans Fehlberger (Freie Wähler) meinte: „Wenn wir dem jetzt zustimmen, ist der Weg zum reinen Logistiker sehr gering und es geht so weiter.“



Stephan Treffler (ÖDP) sah es ähnlich. Dafür kassierte er eine persönliche Schelte von Gotz: „Dass sich ausgerechnet der Leiter einer Mittelschule nicht für wohnortnahe Arbeitsplätze erwärmen kann, erstaunt mich sehr.“



Eine emotionale Debatte gab es auch um mögliche Ausbildungsplätze, die in dem Lebensmittel-Logistikbetrieb geschaffen werden könnten. „Wir haben genügend Ausbildungsplätze, die alle nicht besetzt werden können“, sagte Egger dazu. Gotz entgegnete, dass sich das wieder ändern könne. Noch vor neun Jahren habe man eine Azubi-Messe veranstaltet, um Betriebe zu finden, die Lehrlinge ausbilden.



Auch in der CSU-Fraktion hatte es Bedenken gegeben, wie Burkhard Köppen einräumte. In der Sitzung stand sie dann aber geschlossen hinter dem OB, auch wenn einige Bauchgrummen hatten, wie Alois Flötzinger. Letztlich seien aber die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wichtig, sagte er. Hubert Sandtner (CSU) erinnerte, dass sich seit der Pandemie das Kaufverhalten stark verändert habe und der Online-Handel boome. „Wir sollten es individuell anpassen, damit hier Investitionen möglich sind.“ Köppen fürchtete gar: „Wenn wir das so weiter betreiben, werden wir kein Gewerbe finden.“



Auch Jürgen Beil (Freie Wähler) war nicht glücklich über die Befreiung gleich für den ersten Bauantrag, fürchtete aber, dass die Alternativen nicht besser werden und stimmte letztlich – wie die CSU – dafür.



Maier hielt dagegen, dass der Online-Riese Amazon sein Verteilzentrum am Kletthamer Feld immer noch nicht eröffnet habe, weil er wohl keine Mitarbeiter finde und so auch keine Gewerbesteuer zahle. Stefan Lorenz (Grüne) kritisierte das düstere Zukunftsszenario, das Gotz gezeichnet hatte. „Wenn wir heute zustimmen, brauchen wir uns nie mehr über Bebauungsplan-Festsetzungen zu unterhalten. Beim geringsten Widerstand knicken wir ein. Wir machen uns lächerlich.“



Gotz appellierte dagegen an die Stadträte, Mut zu beweisen und den Wirtschaftsstandort Erding zu stärken. Diesen Mut habe der Stadtrat vor Jahren auch im West Erding Park bewiesen und im Großen und Ganzen zusammengehalten. „Damals wollten wir auch ein Gewerbegebiet und kein Einkaufszentrum“, so der OB.



Offenbar ist es schwierig, produzierendes Gewerbe oder Mittelständler anzusiedeln. Letzteren, meist Familienbetrieben, ist der Kauf- oder Mietpreis aber wohl zu hoch. zie