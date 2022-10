Gewerbeverein in Existenzkrise

Will nicht, muss aber weitermachen: der Vorstand des Gewerbevereins mit (v. l.) den Beisitzern Sepp Nunberger, Julia Flötzinger-Wilson, Jörg Oehring, Schriftführerin Petra Hoehl, Vorsitzendem Dirk Urland, Vize Gerhard Halamoda und Kassier Josef Maier. © Hans Moritz

Der 2007 gegründete Gewerbeverein Erding steckt in der schwersten Krise seiner Geschichte. Im Moment ist völlig offen, ob er diese überlebt.

Erding - Der Vorstand will aufhören, doch es findet sich niemand, der die Nachfolge antritt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung in einigen Wochen wird zeigen, ob es mit dem einstigen Verband der Selbstständigen weitergeht, oder ob die Stilllegung beziehungsweise Auflösung droht. Das Vermögen von aktuell 23 000 Euro würde dann auf die Stadt übergehen.



Wie schlecht es um den Gewerbeverein steht, wurde am Montagabend in der Hauptversammlung deutlich. Neben dem Vorstand war so gut wie kein „normales“ Mitglied erschienen. „Wir erleben zurzeit keinen Zuspruch, schon gar nicht, wenn Neuwahlen anstehen“, bedauerte Vorsitzender Dirk Urland im Gasthof zur Post. Dabei habe der Verein „Vieles auf die Beine gestellt und neue Ansätze gefunden“. Als Beispiele nannte Urland die Gewerbetage, Betriebsbesichtigungen, Vorträge und Weinfeste. Er räumte aber auch ein, „dass die Resonanz immer schon eher mau war“. Lange habe man gedacht, den Firmen gehe es so gut und die Auftragsbücher seien so voll, dass es keiner Verbandsarbeit bedürfe. „Heute stehen wir vor dem Problem, dass die Mitglieder mit sich selbst beschäftigt sind und Mitarbeiter sowie Auszubildende suchen“, erklärte Urland weiter.



Dabei könne der Gewerbeverein große Erfolge vorweisen, allen voran die Übernahme der Gewerbetage und deren Verlegung aus dem Eisstadion in die Innenstadt. 2017 habe man erfolgreich Premiere gefeiert. Der große Dämpfer, erinnerte Urland, sei 2019 eingetreten, als man nur eine Handvoll Interessenten gefunden und daraufhin die Gewerbetage abgesagt habe. Die Auflage vom Mai dieses Jahres sei zwar gut angekommen, „aber auch hier war es schwer, ausreichend teilnehmende Betriebe zu rekrutieren“. Zu einer dritten Auflage ist der Gewerbeverein nur bereit, „wenn die Stadt das will. Dann sind wir wieder mit im Boot“.



Ausdrücklich lobte Urland die Zusammenarbeit mit der Stadt insbesondere mit Günther Pech und nun Julia Flötzinger-Wilson vom Stadtmarketing. Letztere war auch die Einzige, die erklärte, als Beisitzerin weiterzumachen. Doch Urland sprach für alle Vorständler, „dass es nach 15 Jahren Zeit für einen Wechsel ist“. Es sei generell immer schwieriger, Menschen fürs Ehrenamt zu gewinnen.



Bestärkt gefühlt habe sich der Vorstand in seiner Entscheidung, als dann noch Kritik der Mitglieder aufkam, der Gewerbeverein tue zu wenig. Da gab sich Urland resigniert: „Warum sollen wir ein Programm anbieten, wenn es dann keiner annimmt?“



Vorerst gescheitert ist seinen Worten zufolge auch das Lehrlingswohnheim: „Wozu brauchen wir das, wenn es kaum noch Auszubildende gibt?“ Es sei äußerst bedenklich, dass immer mehr junge Menschen das Abitur und akademische Ausbildungen anstrebten.



Urland ist weiter der Auffassung: „Der Gewerbeverein ist toll. Aber so kann es nicht weitergehen.“ Ob es sinnvoll sei, sich mit dem Netzwerk Ardeo zusammenzutun, vermochte der Unternehmer nicht zu sagen.



Die Finanzen jedenfalls stimmen, wie aus dem Bericht von Kassier Josef Maier hervorging – und das trotz Aussetzung des Mitgliedsbeitrags in den Corona-Jahren 2020 und 2021. Im ersten Jahr schrumpfte das Vermögen von knapp 34 000 auf fast 27 000 Euro. Ende 2021 lag der Kassenstand bei etwas mehr als 23 000 Euro.



Erwartungsgemäß fand sich beim Punkt Neuwahlen kein Bewerber. Urland will in vier bis sechs Wochen eine außerordentliche Versammlung ansetzen – mit völlig ungewissem Ausgang. Die Vorzeichen stehen nicht gerade gut. Urland berichtete, dass auch die heimische Wirtschaft stark unter den Folgen des Ukrainekriegs leide – und die Unternehmen zurzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt seien. ham