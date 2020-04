Kurz, aber heftig: Gewitter mit Hagel

Es dauerte nur ein paar Minuten und tobte auch nur in sehr vereinzelten Bereichen des Erdinger Landes: ein kurzes, aber heftiges Gewitter mit Hagel am Samstagabend.

Langengeisling/Steinkirchen - Während es in vielen Gemeinden nur kurz regnete, erwischte es andere Bereiche heftiger. In Brenning schlug ein Blitz in eine Baumschule ein und steckte mehrere Bäume in Brand. Die Feuerwehr Steinkirchen rückte gegen 19 Uhr aus. Eine Stunde später ging der Alarm in Langengeisling: Auf der Zufahrt zum Friedhof an der Fehlbachstraße war ein Baum umgeknickt. Im Norden der Kreisstadt hatte es kurz, aber heftig gehagelt. Die Fahrbahn war dank Kettensäge und Radlader aber schnell wieder frei. ham