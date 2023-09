Qualmender Ofen stoppt Eishackler

Von: Wolfgang Krzizok

Warten auf Entwarnung: Rund 450 Fans mussten die Eishalle vorübergehend verlassen. © christian riedel

Ein Feueralarm in der Erdinger Eishalle verzögert Spielbeginn der Gladiators gegen Klostersee um 45 Minuten.

Erding – Ein qualmender Pizzaofen hat am Sonntagabend dafür gesorgt, dass das Eishockey-Testspiel zwischen den Erding Gladiators und dem EHC Klostersee (Bericht siehe Seite 11) erst mit 45-minütiger Verspätung beginnen konnte.

Gerade als die Mannschaften das Eis betreten wollten, ertönte in Dauerschleife, jeweils nach einem Gongschlag: „Achtung, eine Durchsage! Alle Mitarbeiter treffen sich bei Herrn Florian!“ Die Fans dachten zuerst an eine neue Einlauf-Choreografie – und an eine technische Panne, als die Dauerschleife nicht enden wollte. Dass ein verklausulierter Feueralarm dahintersteckt („Herr Florian“) wurde erst klar, als Abteilungsleiter Michael Westphal durch die Halle rannte und die Zuschauer aufforderte, sich zügig zu den Ausgängen zu begeben, weil es einen Feueralarm gebe. Stadionsprecher Christian Cramer, der verzweifelt versucht hatte, eine Durchsage zu machen, war von der Alarm-Automatik blockiert worden.

Während die rund 450 Fans ganz ruhig und entspannt ins Freie marschierten, waren bereits drei Einsatzzüge der Feuerwehr Erding vorgefahren. Doch agierten die Einsatzkräfte ziemlich unaufgeregt, hatten sie bereits telefonisch von den im Stadion anwesenden Polizisten erfahren, dass lediglich ein Pizzaofen qualmt. Ob es sich beim Aufheizen um einen technischen Defekt oder ein vergessenes Stück Pizza gehandelt hat, muss noch geklärt werden. Nach einer kurzen Entlüftung durften die Zuschauer wieder in die Halle, und die Partie konnte schließlich beginnen.