Erding: Glasfaser für Gewerbegebiete

Von: Gabi Zierz

Teilen

Griffen zum Spaten (v. l.): Sven Geiger und Marc Hoff (beide Deutsche Glasfaser), OB Max Gotz, Michael Baumüller (Deutsche Glasfaser), Sandro Radlmair und Sebastian Bauer (Tiefbauunternehmen INconnect). © Peter Bauersachs

Bislang unterversorgte Unternehmen in den Erdinger Gewerbegebieten werden bis Jahresende ans Glasfasernetz angeschlossen. Jetzt fiel der Startschuss für das Förderprojekt.

Erding – Vielerorts werden in Erding gerade Glasfaserkabel verlegt. Nicht nur Wohngebiete werden damit ans schnelle Internet angeschlossen, auch bislang unterversorgte Gewerbegebiete sollen fortan flächendeckend leistungsstarke und stabile Gigabit-Netze nutzen können. Der Startschuss dafür fiel jetzt mit dem symbolischen Spatenstich in Altenerding.

Oberbürgermeister Max Gotz ist dazu gemeinsam mit Vertretern von Deutsche Glasfaser und deren Baupartner, der INconnect GmbH aus Großmehring, nahe des neuen Umspannwerks der Stadtwerke an der Münchener Straße/Auffahrt zur B 388 zur Tat geschritten.

Geplant ist der Ausbau von 101 Adressen in Erdinger Gewerbegebieten, wofür 13,8 Kilometer Glasfaserkabel neu verlegt werden müssen. „Darin erfasst werden 148 Unternehmen“, erklärte Sven Geiger, Bereichsleiter Program Management bei Deutsche Glasfaser, beim Spatenstich. Sie werden nach dem Ende der Arbeiten mit Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde versorgt. Kosten: rund eine Million Euro. Ende des Jahres, so Geiger, soll alles fertig sein.

Startpunkt ist am neuen Umspannwerk der Stadtwerke in Altenerding. Dessen Bau war zur langfristigen Sicherung der Stromversorgung für Bürger und Betriebe in der Stadt notwendig geworden. Damit gemeint sind weitere Wohngebiete, Firmenansiedlungen und die anstehende Fliegerhorst-Konversion. Mit Glasfaser versorgt werden nun die Gewerbegebiete Nord-West (rund um die Franz-Brombach-Straße), das Gewerbegebiet Süd-West (Altenerding) und Erding-Süd (Aufhausen).

„Das Förderprojekt in Erding ist ein gutes Beispiel, wie ein abgestimmter Ansatz aus eigenwirtschaftlichem und gefördertem Ausbau den Menschen schnell die moderne Glasfaseranbindung bringt“, erklärte Geiger. Von den Kosten des Ausbaus trägt der Bund 50 Prozent, der Freistaat 30 Prozent und die Stadt Erding 20 Prozent.

Die Anschlüsse werden sukzessive in Betrieb genommen, kündigt die Deutsche Glasfaser an. Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten, nutze man moderne und effiziente Verfahren. So bringe man die Leerrohre zum Beispiel mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen ein und verlege dann die Glasfaserleitung.

Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können sie später beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Sind die Arbeiten beendet, muss die Deutsche Glasfaser die Gehwege und Straßen endgültig wiederherstellen. Das ist vertraglich festgehalten und wird von der Stadt überprüft.

Bereits im Sommer 2021 hatte der Stadtentwicklungsausschuss die Deutsche Glasfaser mit der Verlegung von Glasfaser in den Gewerbegebieten beauftragt. Der Kooperationsvertrag wurde unterschrieben, nachdem die Förderbescheide von Bund und Freistaat vorlagen.

Die Deutsche Glasfaser hatte sich im Vergabeverfahren gegen die Deutsche Telekom durchgesetzt – bei Wirtschaftlichkeit, Zeitpunkt der Inbetriebnahme, Endkundenpreisen und Service-Konzept. Die monatlichen Kosten für den Endkunden-Anschluss von 250 bis 850 Euro je nach Tarif wurden damals als marktüblich bezeichnet. Dort, wo kein Anschluss gewollt ist, wird nur bis zur Grundstücksgrenze verlegt. So ist nichts verloren.