Streit um Hochwasserschutz: Gotz erwartet Entschuldigung

Von: Hans Moritz

So soll der Hochwasserschutz in Erding nach den Planungen des Wasserwirtschaftsamts aussehen. © Wasserwirtschaftsamt

Erdings OB Max Gotz ist stinksauer. Er will, dass sich die Vertreter der Hochwasser-BI für ihre Verleumdungen entschuldigt haben. Vorher sei er zu keinem Dialog mehr bereit.

Erding – Im Streit um den Hochwasserschutz für die Stadt Erding könnte zwischen der Altenerdinger Bürgerinitiative und der Stadt Erding der Tropfen gefallen sein, der die Sempt zum Überlaufen bringt. Im Stadtrat erklärte Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) am Donnerstagabend, er werde so lange kein Gesprächspartner für die BI mehr sein, bis deren Vertreter sich für ihre Anschuldigungen und Verleumdungen entschuldigt hätten. Weiter machte Gotz deutlich, dass Verzögerungen bei der Planung, maßgeblich von der BI verursacht, bereits Mehrkosten von über 600 000 Euro verursacht hätten, während Erding weiterhin nicht vor einem neuerlichen Hochwasser geschützt sei.

Wie berichtet, hatte Christian Veicht namens der BI Gotz der Lüge bezichtigt, weil der in der März-Sitzung erklärt hatte, BI-Vertreter hätten ihn gebeten, sich nach der Rodung und dem Bau der Mauern an der Sempt für ein wieder verträgliches Stadtbild einzusetzen. Das habe Gotz erfunden. Der sprach nun von „sehr erstaunlichen Vorwürfen“. Tatsächlich sei er von BI-Mitgliedern angesprochen worden. „Und ich sage erneut meine Unterstützung zu“, so der OB.

Als „ganz schlechten Stil“, den er nicht akzeptiere, bezeichnete Gotz eine andere Äußerung der BI: Die Stadt sei beim Baugebiet Haager Straße Ost investorengetrieben und wolle den Bauherren möglichst schnell Baurecht ermöglichen. „Hier wird der Vorwurf der Bestechlichkeit und der Korruption erhoben, das erschüttert das Verhältnis schwer“, so Gotz. Dass der Vorwurf falsch sei, „lässt sich schon daran ablesen, dass die Investoren selbst einen temporären Hochwasserschutz angelegt haben“. Für ihn, Gotz, gebe es so lange keine Gesprächsgrundlage mit der BI mehr, „so lange die das nicht zurücknimmt. Ich erwarte eine Entschuldigung der Verantwortlichen.“ Denn ein „gewisses Grundvertrauen muss vorhanden sein“.

Zudem übersehe die BI, dass Erding vor Hochwasser geschützt werden müsse. „Ich werde schon von anderen Bürgern angesprochen, die Angst haben, dass es sie erneut trifft.“ Bei denen sei das Verständnis für die jahrelange Verzögerung gering.

Minister zementiert die Schutzmauern Das Umweltministerium stellt sich hinter die Hochwasserschutzpläne des Wasserwirtschaftsamtes. Das geht aus einer Antwort von Minister Thorsten Glauber (FW) an die Bürgerinitiative Altenerding hervor, die Fragen an die Staatsregierung gerichtet hatte. Das Schreiben wurde im Stadtrat verlesen.

Die Mauern an der Sempt werden nach Auffassung des Ministeriums die Unterlieger nicht negativ beeinflussen. Der Vorwurf, beim Hochwasser 2013 seien mehrere Wehre falsch eingestellt gewesen, sei unzutreffend. Tatsächlich habe sich lediglich eine Wehrklappe anfangs nicht öffnen lassen.

Zur Verlandung der Sempt heißt es, es gebe zwar immer wieder Ablagerungen, die aber bei höheren Wasserständen weitergespült würden. Auch die Gefahr verklauster Brücken sieht das Ministerium nicht. Zum einen wiesen die Brücken eine große Spannweite auf. Zum anderen sinke durch die Rodung das Risiko, dass Bäume ins Wasser fallen.

Zur Gefahr, dass sich hinter den Mauern Wasser sammeln könnte, heißt es: Einzelfälle würden geprüft, es dürfte keine Verschlechterung eintreten.

Welche Folgen diese hat, zeigte Christian Famira-Parcsetich von der Stadtentwicklung auf. Denn allein die Planungskosten für den linearen Hochwasserschutz laufen Wasserwirtschaftsamt und Stadt als Finanziers davon. Aktuell erhöhen sie sich von 1,02 auf 1,63 Millionen Euro, so Famira. Für die Stadt bedeutet das einen Mehraufwand von 305 000 Euro.

Kostentreiber seien die Neuberechnung der Hydraulik, die Entwurfsvermessung von Grundstücken in Altenerding, Nachträge bei der Objekt- und Tragwerksplanung und eine erneute spezielle Artenschutzrechtliche Überprüfung für künftige Planungsabschnitte. Famira und Gotz betonten, dass etliche dieser Steigerungen von der BI ausgelöst worden seien – „zum Teil mit dem Wissen, dass sich nichts mehr ändern wird“, ärgerte sich der OB.

Daraufhin meinte Hans Fehlberger (FW), künftige Hochwasserereignisse seien zwar wahrscheinlich, dennoch sei der finanzielle Aufwand zu hoch. Er gehe da nicht mehr mit. Gotz sagte: „Das Wasserwirtschaftsamt hat hier eine gesetzliche Verpflichtung, Erding zu schützen. Die ziehen das durch.“ Petra Bauernfeind (FW) versuchte, die Wogen zu glätten: „Vielleicht beschleunigen die nun höheren Kosten später die Umsetzung. Dann wäre auch wieder was gewonnen.“

Burkhard Köppen (CSU) erklärte: „Wir brauchen endlich die Planfeststellung. Die kann beklagt werden. Und dann wissen wir, ob das Wasserwirtschaftsamt mit dem linearen Ausbau richtig lag.“ Er sei weiter der Überzeugung: „Das große Rückhaltebecken bei Niederwörth wäre besser gewesen.“