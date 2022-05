OB Gotz: „Wir brauchen starkes Gewerbe vor Ort“

Von: Gabi Zierz

Als „Paradebeispiel für ehrenamtliche Tätigkeiten" würdigte OB Max Gotz (l.) Brandmeister Christoph Kober (M.), seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Erding aktiv. Dafür gab's eine Urkunde, ein Krügerl und viel Applaus. Auch Kommandant Thomas Hagl gratulierte.

OB Max Gotz kämpft für Gewerbeansiedlungen in Erding. Nur so seien Kitas, Schulen und mehr zu finanzieren. Auch die Arbeitsplätze seien wichtig.

Erding – Deutliche Worte fand OB Max Gotz am Montagabend in der Bürgerversammlung für Erding und Siglfing, zu der rund 50 Besucher in die Stadthalle gekommen waren. Zum gerade eingeführten 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn meinte er: „Etwas Verlogeneres habe ich schon lange nicht mehr gehört. Davon wird die Infrastruktur nicht besser, auch wenn’s vielleicht schön ist, für neun Euro rumzufahren.“ Der Bund gebe dafür zwei Milliarden Euro aus, und Lände und Kommunen müssten kräftig mitzahlen.

Die Stadt Erding verfüge über außerordentlich solide Finanzen – auch nach zwei Jahren Corona. Hier werde Vieles geleistet. „Über all die Jahre wurde viel gebaut“, erinnerte Gotz, unter anderem an Sportstätten wie den Gerd-Vogt-Park mit Dreifachturnhalle, die Mehrzweckhalle am Lodererplatz oder Kindereinrichtungen. Zudem würden viele Initiativen der Stadt die mehr als 400 Vereine in Erding unterstützen. Und nicht zu vergessen die i-Tüpfelchen zur Steigerung der Lebensqualität, wie der barrierefreie Ausbau der Landshuter Straße bis zum Schönen Turm. „Seid’s einfach mal ein bisserl stolz. Andere Städte machen gar nichts mehr“, sagte Gotz.

Und er kündigte an: „Wir machen weiter. Wir müssen das aber auch alles bezahlen können und brauchen die Mitarbeiter, die es umsetzen“. Mittlerweile sei der Fachkräftemangel, den Handwerk und Industrie seit langem beklagen, auch in der Stadtverwaltung spürbar.

Auch wenn die Finanzlage positiv ist, will Gotz weitere Einnahmequellen schaffen – etwa durch die Ansiedlung von Betrieben. „Wir brauchen starkes Gewerbe vor Ort, um die Kitas, Schulen und mehr zu finanzieren“, betonte er: „Mit der Einkommensteuer alleine können wir nicht einmal die Kreisumlage zahlen.“ Diese liegt heuer bei 32 Millionen Euro, der Einkommensteueranteil wird auf 30 Millionen Euro geschätzt.

Mit Blick auf das Gewerbegebiet, das zwischen Sigwolf- und Dachauer Straße entsteht, betonte Gotz: „Dort muss die Stadt Antworten geben auf die Entwicklung. Wir müssen Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen und schauen, dass wir den Wettbewerb mit der Region nicht noch deutlicher verlieren.“ Ende 2023 erwartet er deutlich über 40 000 Einwohner.

Kritikern der Ansiedlung von Logistikunternehmen hielt Gotz vor: „Wir jammern, dass wir zu viel Logistik haben, aber wir Deutsche sind die Online-Bestellweltmeister.“ Der Wettbewerb für das Überleben der Innenstadt werde online verloren, nicht auf der grünen Wiese.

Ein weiteres Argument, das der OB anführte: „Wir haben tausende Arbeitsplätze aufzuholen, die durch die Konversion weggefallen sind.“ Die Umwandlung des Fliegerhorstes von seiner militärischen in eine zivile Nutzung ist die große Aufgabe, die die Stadt in den nächsten Jahrzehnten fordern wird. Auf dem 351 Hektar großen Areal, das wohl Ende 2024 frei wird, ist bekanntlich nicht nur der S- und Regionalbahnhof, sondern auch ein neuer Stadtteil geplant.

Um gestalterisch die Oberhand zu behalten, will die Stadt die frei werdenden Flächen vom Bund kaufen. „Alles andere heißt, investorengetrieben zu sein und hinterher zu hecheln“, betonte Gotz.

Sorge bereitet ihm, wie mit den öffentlichen Anlagen in der Stadt umgegangen werde – und wie rücksichtslos manche ihren Müll einfach liegen ließen. „Aber es liegt mir fern, dass wir Schulabschlussfeiern beschränken.“ Es seien nur einige wenige, die ausrasten. „Ich werde sie nicht auf Kosten anderer bestrafen.“ Die Schüler sollten da feiern dürfen, wo sie daheim sind.

Konrad Thees hatte das Thema zur Sprache gebracht. Der 16-Jährige wollte wissen, welche Regeln der Security-Dienst am Kronthaler Weiher im Auftrag der Stadt durchsetzen soll, und an welche er sich selbst halten muss. Gotz antwortete, es gebe feste vertragliche Vereinbarungen. Der Dienst sei phasenweise leider notwendig, weil die Anlage oft nicht so genutzt werde, wie es sein sollte. Grundsätzlich solle der Dienst durch Präsenz auf der Grünfläche ordnen und den Bürgern so Sicherheit geben. Gotz: „Wir wollen kein militärisch-gedrilltes Auftreten.“

Hans Richter sprach die vielen Schrotträder am S-Bahnhof an. Das sei kein schöner Anblick. „Wie oft werden die abgeholt?“ Gotz antwortete, der Bauhof gehe regelmäßig durch und kennzeichne diese Räder mit Klebeband. „Nach einer gewissen Zeit werden sie dann entsorgt.“