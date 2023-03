Grippewelle: Früh und heftig

Von: Hans Moritz

Teilen

Ab ins Bett: Mit der Grippe und der Ansteckungsgefahr ist nicht zu spaßen. © Maurizio Gambarini/dpa

Die Influenza, die klassische Virusgrippe, hatte es in diesem Winter recht eilig – und einfach. Die Welle baute sich ungewöhnlich früh auf.

Erding - 339 Ansteckungen wurden dem Gesundheitsamt gemeldet, deutlich mehr als in den Jahren davor. Beide Faktoren dürften mit Corona zu tun haben, respektive mit den Maßnahmen zur Eindämmung von SarsCoV2. Doch die Gefahr ist gebannt.



Vor ziemlich genau drei Jahren, am 4. März 2020, wurde die erste Corona-Infektion im Landkreis bekannt. Es begann die Zeit der Maskenpflicht, des Abstandsgebots und des Verzichts auf Händeschütteln. Da hatten es auch die Grippeviren schwer.



In der Saison 2020/21 wurde keine einzige Influenza-Ansteckung bekannt, was auch daran gelegen haben dürfte, dass viele Kranke einen Arztbesuch scheuten. Im Winter darauf, also 2021/22, waren es lediglich neun Fälle.



Doch dann fielen die Schutzmaßnahmen, und auch die Viren konnten durchatmen: 339 Fälle sind dem Gesundheitsamt in diesem Winter übermittelt worden, berichtet Behördensprecher Markus Hautmann auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Rekordwert ist das aber nicht. Zum Vergleich: Im Winter 2019/2020 hatten sich 569 Landkreisbürger die Grippe eingefangen.



Laut Gesundheitsamt gab es im ausklingenden Winter eine außergewöhnliche Entwicklung: „Auffällig war eine Vorverschiebung der Grippezahlen. In den vorpandemischen Saisons begann die Grippewelle in der Regel erst nach dem Jahreswechsel“, so Hautmann. Auch das könnte mit dem Corona-Effekt zusammenhängen: Das Immunsystem war bei vielen Bürgern noch nicht wieder voll ausgeprägt. Deswegen haben zuletzt auch andere Infektionskrankheiten zugenommen, was an den hohen Krankenständen um Weihnachten herum zu erkennen war.



„In dieser Saison haben wir bereits einen deutlichen Anstieg an Influenzazahlen Ende Oktober/Anfang November bemerkt“, so der Sprecher. Dafür gingen die Zahlen aber auch früher wieder nach unten: Wir haben ein frühzeitiges Abklingen der Welle bereits um den Jahreswechsel erlebt“, so Hautmann. Seit der zweiten Januarhälfte würden nur noch „sehr vereinzelt Influenzanachweise“ gemeldet Zahlenmäßig lägen die Influenzameldungen nicht über dem vorpandemischen Niveau, teilt die Gesundheitsbehörde mit.



Zahlen über Patienten, die an oder mit Grippe gestorben sind, liegen dem Gesundheitsamt nicht vor. Das Infektionsschutzgesetz sieht entsprechende Meldungen nicht vor, erklärt Hautmann.



Wie berichtet, liefert das Gesundheitsamt ab sofort keine Corona-Daten mehr. Seit Ausbruch der Pandemie sind 225 Landkreisbürger an oder mit dem Lungenvirus gestorben. ham