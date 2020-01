Größere Busse zum Flughafen

Landkreis, MVV und das Unternehmen Scharf setzen auf der Linie 512 Erding-Flughafen in den Stoßzeiten ab sofort Gelenkbusse mit deutlich mehr Platz für Passagiere ein.

Erding – Landkreis, MVV und das Unternehmen Scharf setzen auf der Linie 512 Erding-Flughafen in den Stoßzeiten ab sofort Gelenkbusse mit deutlich mehr Platz für Passagiere ein. Die Busse fahren montags bis freitags ab Erding zu diesen Zeiten: 3.50, 5.13, 15.13 und 16.33 Uhr ab S-Bahnhof Erding. In der Gegenrichtung verkehren die Gelenkbusse um 4.37, 5.53, 15.53 und 17.13 Uhr.

„Dies ist ein erster Schritt, um die Regionalbuslinie 512 für alle Bürger des Landkreises, sei es für den Weg zur Arbeit oder in den Urlaub, noch attraktiver zu gestalten“, so Landrat Martin Bayerstorfer.

Damit will er es nicht bewenden lassen. Wie berichtet, werden derzeit eine Taktverdichtung sowie eine Expressverbindung Erding- Flughafen über die FTO erwogen. Das Thema soll in der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreistags beraten werden. „Wir streben, soweit es realisierbar ist, eine kurzfristige Umsetzung an – möglichst noch im ersten Halbjahr 2020 an“, verspricht Bayerstorfer.

Hans Moritz