Großparkplatz wird bald bebaut

Von: Gabi Zierz

Teilen

Den Großparkplatz zwischen Dr.-Henkel- und Landgestütstraße wird es nicht mehr lange geben. Das Areal wird bebaut. © Gabi Zierz

Es ist vollbracht: Nach jahrelangen Planungsversuchen und Nutzungsvorschlägen steht der Bebauungsplan für das gut 2300 Quadratmeter große Areal zwischen Dr.-Henkel- und Landgestütstraße in Erding. Die Fläche, die derzeit noch als Großparkplatz genutzt wird, dürfte also in absehbarer Zeit bebaut werden.

Erding - In dem als Urbanes Gebiet ausgewiesenen Bereich sind Gebäude mit einer Wandhöhe von zehn beziehungsweise 13 Metern erlaubt. Darin sind neben Wohnen und Büros auch Einzelhandel, Schank- und Speiselokale und Beherbergungsbetriebe möglich. Eine Tiefgarage ist vorgesehen. Die Stadträte beschlossen den Bebauungsplan im Planungs- und Bauausschuss als Satzung. Zuvor hatten sie noch die wenigen Einwände und Hinweise von Trägern öffentlicher Belange und zwei Privatpersonen behandelt. „Dieser Bebauungsplan hat uns lange beschäftigt, unter anderem wegen der Wandhöhe. Ich bin froh, dass wir das heute so hinbekommen haben“, sagte OB Max Gotz (CSU) erleichtert.



Seit Jahren gab es unterschiedliche Nutzungsideen für das Grundstück, auf dem einst ein Supermarkt stand. Nachdem sich die Idee einer Markthalle zerschlagen hatte, wurde das Gebäude abgerissen. Seit 2006 wird die Fläche in Privatbesitz als Parkplatz genutzt. Dieser ist gut frequentiert, weil sich an der Landgestütstraße einige Arztpraxen befinden.



Die jetzt beschlossene Bebauungsplan-Änderung ist ein Kompromiss zwischen den Interessen des Bauherrn und des Denkmalschutzes. Schließlich stehen an der Dr.-Henkel-Straße vier Villen aus der Gründerzeit, die als Baudenkmäler gelten. Deshalb sei die Wandhöhe der Gebäude im Westen auf zehn Meter reduziert worden, wie Lolita Liening vom Stadtplanungsamt erklärte. Im Osten darf bis zu 13 Meter hoch gebaut werden.



Ein Anwohner befürchtete in seiner Stellungnahme eine höhere Lärmbelästigung durch die Bebauung, die ihm mit drei Stockwerken auch zu hoch ist. Er forderte ein Verkehrskonzept für die Landgestütstraße und den Gestütring und bat ausdrücklich darum, alle Parkplatz- und Tiefgaragen-Zufahrten ausschließlich über die Dr.-Henkel-Straße zu leiten.



Liening antwortete, die jetzige Parkplatz-Nutzung stelle eine wesentlich höhere Frequentierung mit mehr Zu- und Abfahrten dar als die Tiefgarage. Diese sei im Süden des Grundstücks vorstellbar, „weil dort schon eine Tiefgaragenzufahrt ist“. Während Stefan Lorenz (Grüne) für eine Zufahrt von der Dr.-Henkel-Straße aus warb, sah Gotz das kritisch – wegen der zahlreiche Parkplätze dort. „An der Landgestütstraße haben wir aktuell keine Stellplätze, dort ist es übersichtlicher.“ Man werde schauen, was rauskommt, wenn der konkrete Bauantrag vorliege.



Herbert Maier (Grüne) monierte, dass Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Dächern – und auch Fassaden – nur zulässig, aber nicht vorgeschrieben seien. Gotz erklärte, der Bauherr habe die Bereitschaft dazu „sehr deutlich“ signalisiert. zie