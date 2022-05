Sara Nuru: Vom Top-Model zur Top-Unternehmerin

Von: Teresa Winter

Nach Äthiopien fliegt sie zwei bis drei Mal im Jahr und besucht die Kaffeebauern, die sie unterstützt. © privat

Als Sara Nuru (32) 2009 die vierte Staffel von Heidi Klums Fernsehshow Germany’s Next Topmodel gewann, dachte sie im Traum nicht daran, irgendwann eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein.

Erding - Heute vertreibt die gebürtige Erdingerin, die mit ihrer Familie in Grünbach aufgewachsen ist, mit ihrer Schwester Sali Fairtrade-Kaffee aus Äthiopien und beschäftigt sieben Mitarbeiter.



„Ich bereue nicht eine Sekunde, das Modeln aufgegeben zu haben. Im Gegenteil. Ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil ich jetzt etwas mache, wo ich zu 100 Prozent erfüllt bin und wo ich etwas zurückgeben kann“, sagt Nuru bei einem Gründerevent in München. Früher lief sie Modeschauen auf der ganzen Welt, war das Gesicht vieler großer Werbekampagnen, legte eine steile Karriere hin.



2016 gründete Nuru mit ihrer Schwester, die gerade ein Baby bekommen hat, ihr Kaffee-Unternehmen. „Wir haben damals zusammen in einer WG in Berlin gelebt und alles alleine gemacht. Pakete von Hand beklebt und verschickt“, erzählt Nuru.



Kaffee spielte in ihrer Familie schon immer eine große Rolle – vor allem aus Äthiopien, dem Heimatland ihrer Eltern. „Ein Großteil unserer Familie lebt immer noch dort.“



Nuru selbst zog im Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern und ihren drei Schwestern nach München. Danach wohnte sie in Berlin, mittlerweile pendelt sie zwischen Zürich und Berlin. „Eine Woche im Monat bin ich in Berlin im Büro unserer Firma, da habe ich auch eine kleine Wohnung, sonst in der Schweiz.“



Neben dem Kaffee-Import fördern Nuru und ihre Schwester Frauen in Äthiopien mit Mikrokrediten. „416 Frauen konnten wir schon helfen, ein eigenes Business aufzubauen und sich unabhängig von ihren Männern zu machen“, so Nuru. Das mache sie stolz. „Vor allem, weil ich in all den Frauen meine Mutter, meine Großmutter und manchmal auch mich selbst sehe.“



Mindestens zwei bis drei Mal im Jahr fliegt Nuru nach Äthiopien. „Wir möchten im direkten Austausch mit unseren Kaffeebauern sein und unsere Frauenprojekte vor Ort begleiten und fördern.“ Wenn sie über ihre Firma spricht, leuchten Nurus Augen. Aber sie weiß auch: „Erst die Modelkarriere hat mir die finanzielle Freiheit gegeben, überhaupt ein Unternehmen gründen zu können.“ In den nächsten Jahren soll NuruCoffee weiter wachsen: „Wir wollen auch in 50 Jahren noch erfolgreich sein.“