Viele Tücken und Lücken im Nahverkehr

Von: Hans Moritz

Teilen

Probehalber im Rollstuhl nahm Manfred Slawny aus Taufkirchen Platz, um die Barrierefreiheit des ÖPNV zu testen – trotz Hilfe von Franz Hörmann (M.) und Ullrich Gaigl (r.) mit bescheidenem Erfolg. © Grüne Jugend Erding

Wie gut funktioniert der Öffentliche Nahverkehr auf dem Land, und wie gut wissen die Politiker Bescheid über die Lage vor Ort? Dieser Frage gingen die Kreisverbände der Grünen Jugend (GJ) aus Erding und Ebersberg bei einer Schnitzeljagd durch beide Landkreise nach.

Erding - Die Teilnehmer: Kommunalpolitiker unterschiedlicher Couleur.



Es wurden drei Routen abgefahren. Und beim Warten au den nächsten Bus ergab sich für die GJ eine gute Gelegenheit, mit den Politikern über einen besseren ÖPNV zu diskutieren.



Laetitia Wegmann, Konrad Thees, Manuel Metka und Tom Mertens von der GJ Erding fuhren Franz Hörmann (Bürgermeister Walpertskirchen), Manfred Slawny (3. Bürgermeister Taufkirchen) und Ullrich Gaigl (Bürgermeister St. Wolfgang) von Moosen nach Poing – erst mit dem Bus, dann mit der S-Bahn. Zahlreiche Mängel am Gesamtkonzept des ÖPNV wurden festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Wegmann merkte an, dass in Bussen und Bahnen die Durchsagen über die nächste Haltestelle oft nur schwer zu verstehen seien – falls es sie überhaupt gibt. „Für Menschen mit Sehbehinderung stellt das ein großes Problem dar“, monierte Wegmann.



Die Probleme fehlender Barrierefreiheit endeten hier aber nicht. So versuchte sich Slawny in Dorfen daran, in einem Rollstuhl sitzend den Fahrkartenautomaten zu bedienen. Die Displays sind, so der Befund, insbesondere bei Sonneneinstrahlung nur schwer lesbar, zusätzlich häufig verschmutzt und für Rollstuhlfahrer nur schwer zu bedienen.



In Markt Schwaben ist der Bahnsteig nicht einmal barrierefrei betretbar. „Hier verhindert das Warten auf die zweite Stammstrecke schon länger entsprechende, schnelle Baumaßnahmen“, kritisiert der Grünen-Nachwuchs.



Kollektiv gelobt wurde laut der Mitteilung das starke Busnetz in Poing: Bis Mitternacht verkehren dort Busse. „Das erhöht ohne Frage die Lebensqualität und das Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr. Hiervon könnten sich einige Städte und größere Gemeinden etwas abschauen“, sagte Erdings Grünen-Chef Konrad Thees. Verbesserungen wünscht sich die GJ unter anderem in Erding. Hier seien abendliche Fahrten an Wochenenden ein echtes Problem. Hinzu komme der ungünstige 40-Minuten-Takt der S-Bahn zur gleichen Zeit. Ebenso wichtig seien gute Verbindungen zu den Rathäusern und Landratsämtern.



Auch über das – diese Woche auslaufende – 9-Euro-Ticket wurde gesprochen. „Wenn der Sprung zu preiswerter, klimafreundlicher Mobilität möglich werden soll, muss auf Modelle wie das 9-Euro-Ticket auch eine echte Verbesserung des Bus- und Bahnnetzes folgen“, so die GJ-Sprecher. Für sie sind „hier die Kommunen gefragt“. Die Preissenkung allein werde nicht zur Verkehrswende führen. Die drei Monate hätten gezeigt, „wie hoch die Nachfrage für den öffentlichen Nahverkehr sein kann und wie sich die Lebensqualität unter anderem für sozial schwächere Familien verbessert“, so die beiden Kreisvorstände. Sie wollen hier dranbleiben. ham