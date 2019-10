Stieglmeier zieht in Landesvorstand ein

Die Erdinger Grünen-Kreisvorsitzende Helga Stieglmeier gehört seit dem Wochenende erstmals auch dem Landesvorstand an. Auf dem Parteitag in Lindau wurde die 63-Jährige zur frauenpolitischen Sprecherin gewählt. Es handelt sich um ein neu geschaffenes Amt.

Erding/Lindau – Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Stieglmeier: „Ich möchte nach innen wie nach außen wirken.“ Ihr Eindruck sei, dass es wieder mehr Sexismus in der Gesellschaft gibt, verbunden mit einem Rechtsruck. „Sexismus und Rassismus sind nicht weit voneinander entfernt“, so die Erdingerin. Es gehe ihr aber auch um den straffreien Schwangerschaftsabbruch, um Ungleichheit beim Lohn, um weibliche Altersarmut und um sexistische Werbung.

Nach innen will Stieglmeier dafür sorgen, die Quote mit Leben zu erfüllen. Bei den Grünen sind 50 Prozent vorgeschrieben. „Das allein reicht aber nicht. Man muss auch dafür sorgen, dass es funktioniert.“ Der Erdinger Kreisverband erstatte etwa Vorstandsmitgliedern die Babysitterkosten für die Zeit von Parteisitzungen. „Wir legen unsere Termine so, dass Frauen die Chance haben, daran teilzunehmen.“ In allen Gemeinden, in denen die Grünen antreten, werde die Quote erfüllt. „Das geht aber nur, wenn man die Frauen bestärkt, sich für Ämter zur Verfügung zu stellen.“ Eine Frauenquote habe nichts mit Quotenfrauen zu tun.

Gratulationen gab es auch aus Erding: Ihr Vorstandskollege Christoph Sticha freute sich: „Helga Stieglmeier ist eine starke Kämpferin für Gleichstellung und tritt seit Langem aktiv gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt ein. Wir gratulieren ihr und freuen uns, dass sie nun ihre Erfahrung und insbesondere ihr feministisches Engagement auch auf Landesebene einbringt.“ ham