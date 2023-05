Erding: Grüne zwingen Landrat zu mehr Demokratie

Von: Hans Moritz

Im Landratsamt Erding fühlen sich die Grünen nicht demokratisch gleichberechtigt behandelt. Die Rechtsaufsicht bestätigt das und rügt Landrat Martin Bayerstorfer. © Archiv

Die Regierung von Oberbayern weist Landrat Martin Bayerstorfer an, Anträge im Kreistag grundsätzlich beraten zu lassen. Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte sich in München beschwert.

Erding – 20 Anträge hat die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der ersten Hälfte der Kommunalwahlperiode seit 2020 gestellt, jeder fünfte davon hat es nie in den Kreistag oder einen seiner Ausschüsse geschafft. Immer wieder hat die zehnköpfige Fraktion das angemahnt. Bis ihr im März dieses Jahres der Kragen platzte – und Fraktionsvorsitzender Florian Geiger einen Beschwerdebrief an die Regierung von Oberbayern nach München schickte.

Die Rechtsaufsicht möge Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) anweisen, die Anträge endlich auf die Tagesordnung zu setzen und ihn ermahnen, künftig die Geschäftsordnung des Kreistags einzuhalten und die Fraktionen nicht länger in ihrer parlamentarischen Arbeit zu behindern.

Nun liegt die Antwort der Regierung vor – und sie ist nichts weniger als ein ordentlicher Rüffel für den Landrat. Die Rechtsaufsicht bestätigt nämlich die Kritik der Grünen fast auf ganzer Linie.

Um diese Anträge geht es: Erstellung eines Gründachpotenzialkatasters, Erstellung eines Solarpotenzialkatasters, Dachbegrünung am Anne-Frank-Gymnasium, Pflegemaßnahmen Straßenbegleitgrün entlang Kreisstraßen sowie „Sicherer Hafen Landkreis Erding, Anschluss des Landkreises an die internationale Initiative Seebrücke“.

Bayerstorfer hat die Behandlung so mancher Anträge, einige davon auch von der AfD-Fraktion, mit dem Hinweis abgelehnt, die Themen beträfen das staatliche Landratsamt und nicht das politische Gremium Kreistag. Daher dürfe das Parlament hier gar nicht mitreden.

Bei den Potenzialkatastern hatte der CSU-Politiker auf die Zuständigkeit der Gemeinden und die eindeutig ablehnende Haltung der Bürgermeister hingewiesen. Beim Straßenbegleitgrün verwies Bayerstorfer auf die Übertragung der Aufgaben an das Straßenbauamt. Bei der Dachbegrünung führte er eine Lenkungsgruppe an, die diesen Vorschlag bereits verworfen habe.

Die Regierung von Oberbayern hat nun für die meisten Fälle festgestellt, dass dem Kreistag die Anträge sehr wohl zur Diskussion und Abstimmung hätten vorgelegt werden müssen. Dabei hatte das Ergebnis der Beratung auch lauten können, dass sich der Kreistag für nicht zuständig erklärt. Nur beim Straßenbegleitgrün – es ging um mehr Artenvielfalt und -schutz – habe Bayerstorfer korrekt gehandelt.

Florian Geiger Fraktionschef der Grünen sieht sich von der Regierung bestätigt. © Privat

Die Regierung fordert Bayerstorfer nun auf, die Anträge auf die Tagesordnung zu setzen. Wann er das tut, liege in seinem Ermessen, stellt die übergeordnete Behörde klar. Das Thema müsse zur Beratung auch reif, sprich entsprechend vorbereitet sein.

Geiger geht nun von einer baldigen Beratung aus. „Ich bin froh, dass unser Recht auf demokratische Mitbestimmung in den kommunalen Gremien gestärkt wurde“, sagte er unserer Zeitung. Er freue sich auf einen „Wettbewerb der besten Ideen für den Landkreis Erding“.

Auf Anfrage unserer Zeitung weist Bayerstorfer jegliche bösen Absichten zurück. Was die Kataster betrifft, „bin ich davon ausgegangen, dass die Zuständigkeit der Gemeinden und die ablehnende Haltung der Bürgermeister eine Behandlung obsolet gemacht hatten“. Bayerstorfer sagte aber zu, der Auffassung der Regierung zu folgen. Er räumte ein, „dass ich auch die Anträge hätte vorlegen müssen, für die der Kreistag an sich nicht zuständig ist, und sei es, um diese Nicht-Zustimmung zu beschließen“. Das werde sich ändern. Er bestreitet, die Grünen-Fraktion bewusst habe ausbremsen wollen.