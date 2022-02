Fasching, aber anders: Grundschüler feiern in ihren Klassen

Trotz Corona dürfen Grundschüler im Landkreis Erding heuer wieder Fasching feiern - zumindest ein wenig. Zwar streng nach Klassen getrennt, aber immerhin besser als vergangenes Jahr, als nicht einmal das möglich war.

Erding – Die närrische Zeit erreicht in diesen Tagen ihren Höhepunkt. Normalerweise wird auch an den Grundschulen Fasching gefeiert. Voriges Jahr fielen aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen aus. Und wie ist es heuer? Es kehrt wieder etwas Normalität in den Schulalltag zurück, denn die Kinder dürfen Fasching feiern, wenn auch unter strengeren Auflagen und anders als sonst.

„Zum letzten richtigen Fasching ist es ein großer Unterschied“, meint Petra Borgolte, Direktorin der Grundschule am Grünen Markt. Damit das Risiko für Ansteckungen möglichst gering ist, können die Kinder heuer nur in den eigenen Klassen feiern und nicht zusammen mit der ganzen Schule. Der Elternbeirat stelle Krapfen für die gesamte Schule zur Verfügung, und die Kinder dürften maskiert zum Unterricht kommen.

Auch an der Marie-Pettenbeck-Schule in Wartenberg gibt es dieses Jahr einen Faschingstag für die Schüler, den die SMV organisiert. Schulleiter Michael Braun berichtet, dass es einen Hotdogverkauf geben wird. Krapfen würden von der Schule gestiftet. „Leider ist es dieses Jahr ein wenig limitiert“, bedauert Braun, denn es werde nur am Freitag in der dritten und vierten Stunde sowie nur im Außenbereich der Schule gefeiert, um das Risiko für Ansteckungen zu minimieren. Aber die Kinder dürften sich in jedem Fall freuen, dass sie nicht mehr – wie im vorigen Jahr – im Homeschooling sind, sondern in der Schule und mit ihren Freunden Fasching feiern können.

„Generell dürfen sich die Kinder gerne verkleiden, allerdings entscheidet die Lehrkraft, inwiefern er oder sie das möchte“, erklärt Christine Triska-Kowol, Rektorin der Carl-Orff-Grundschule in Altenerding. An ihrer Schule findet der Fasching in allen Klassen statt, allerdings gebe es keine bestimmten Kostümthemen. Die Kinder dürften zudem aus hygienischen Gründen persönliche Gegenstände wie Spielzeugwaffen nicht mitbringen. Auch die große Polonaise entfalle dieses Jahr. „Und sie müssen immer Maske tragen, allerdings ist das manchmal schwierig, wenn ein Schüler beispielsweise Schminke im Gesicht hat und das dann verschmiert“, fügt die Schulleiterin hinzu.

In der Grundschule Walpertskirchen findet der Fasching ähnlich statt: Die Kinder dürfen sich verkleiden, aber nur am Unsinnigen Donnerstag. Ein Kostümthema gibt es auch hier nicht. Schulleiterin Birgit Hipper erzählt, dass im vorigen Jahr wegen des Lockdowns die Faschingsfeier online stattfand – „dieses Jahr machen wir es wieder in Präsenz. Wir halten dabei die Vorschriften ein, die auch für den regulären Unterricht gelten“, ergänzt sie.

In der Grundschule Klettham findet aufgrund der aktuellen Hygieneregeln und der hohen Corona-Fallzahlen ebenfalls keine Feier für die ganze Schule statt. Allerdings könnten die Klassenleiter für ihre jeweilige Klasse ein individuelles Programm gestalten, berichtet Rektorin Ingeborg Bruns. Die Schüler dürften sich verkleiden. „Unser Elternbeirat steuert einen Krapfen für jedes Kind bei“, erklärt Bruns.

Ähnlich ist die Situation an der Grundschule am Ludwig-Simmet-Anger in Erding. Gefeiert werden darf auch hier nur klassenweise. Die Kinder dürfen sich ebenfalls nach Lust und Laune verkleiden. Der Elternbeirat steuert auch hier Krapfen bei – ganz zur Freude der Kinder.

VON ALICIA STEBER, YIZHEN LIANG, ELIA DIETRICH

