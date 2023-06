Erding: Gut vernetzt zum Wohl der Senioren

Von: Gabi Zierz

Teilen

Silke Hörold-Ries ist seit 2019 die Seniorenbeauftragte der Stadt Erding. © Archiv

Seit vier Jahren ist Silke Hörold-Ries Seniorenbeauftragte im Stadtrat. Dort berichtete sie auch über den Aktivtreff und ihre Beratungstätigkeit.

Erding – Spiele, Vorträge, Ausflüge, Lesungen, Spaziergänge: Beim Aktivtreff der Stadt für Senioren ist für Abwechslung gesorgt. Wie vielfältig das Angebot im Haus der Begegnung ist, stellte Silke Hörold-Ries nun im Stadtrat vor.

Seit dem Frühjahr 2019 ist die Seniorenbeauftragte im Amt. Der Ansatz damals: Ältere Menschen sollen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Nicht nur dabei unterstützt Hörold-Ries die ältere Generation. Montags ist sie von 8 bis 14 Uhr im Haus der Begegnung am Rätschenbach anzutreffen. Dort hat sie ein offenes Ohr für Senioren, vermittelt bei einem Problem an die zuständigen Stellen im Rathaus, Landratsamt oder bei Verbänden.

Schon nach wenigen Monaten stellte sie fest: „Die Nachfrage nach einem Treffpunkt ohne Konsumzwang war groß. Deshalb haben wir im August 2019 den Aktivtreff ins Leben gerufen“, berichtete Hörold-Ries. Dort können sich Senioren montags ab 9 Uhr im Café treffen. Um 11 Uhr finden dann regelmäßig unterschiedlichste Veranstaltungen statt – und das alles kostenfrei.

Mittlerweile hat sich auch in Klettham ein Spieletreff etabliert – jeden Freitag von 9 bis 11 Uhr. „Im Sommer wollen wir eine Schafkopfrunde etablieren“, kündigt Hörold-Ries an. Anfangs habe keiner gewusst, wie das Kartenspiel gehe, „aber jetzt hab’ ich jemanden gefunden. Ich bin gespannt, was draus wird“.

Der Aktivtreff sei sehr wichtig und beliebt, erzählt die Seniorenbeauftragte. So habe es unter anderem Vorträge des Weltladens (Fairer Handel), der Stadtwerke (Energiesparen) oder der Polizei (Thema Enkeltrick) gegeben, aber auch von Senioren selbst gestaltete Powerpoint-Präsentationen. „Sie werden so miteinbezogen und können über ihre Hobbys, Biografie oder Reisen sprechen“, erklärte Hörold-Ries.

Auch die digitale Teilhabe sei ein beliebtes Thema im Aktivtreff. Für Kurse wie „Fit mit Smartphone und Tablet“, die in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten werden, „gibt es so viele Anmeldungen, dass wir das ganze Jahr über Kurse anbieten können“. Auch mit dem Landratsamt, dem Katholischen Bildungswerk oder dem Amt für Landwirtschaft arbeitet Hörold-Ries zusammen. Und mit Polizei und Verkehrswacht habe es vergangenes Jahr ein E-Bike-Training gegeben. Heuer plant sie noch Veranstaltungen zum Thema Fotobücher erstellen und digitaler Nachlass.

Sie ist nicht nur Seniorenbeauftragte der Stadt, sondern auch stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, die direkt neben dem Haus der Begegnung liegt. Und sollte es dort bei Veranstaltungen einmal zu eng werden, wird ganz unkompliziert in die Bücherei ausgewichen.

OB Max Gotz (CSU) und die Stadträte freuten sich über Hörold-Ries’ vielfältigen Tätigkeitsbericht. „Es ist wichtig, dass das Haus lebendig ist“, betonte Gotz und lobte die passende Themenwahl. Walter Rauscher (CSU) wünschte sich auch einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren. „Den hatten wir bereits beim BRK draußen“, erklärte die Seniorenbeauftragte, „aber den können wir gerne mal wieder machen“.

Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, auch Seniorenreferentin des Stadtrats, hob die starke Vernetzung von Hörold-Ries hervor. „Das zeichnet ihre Arbeit aus.“ Bauernfeind vergaß auch nicht, an Jutta Harrer, ihre Vorgängerin als Seniorenreferentin, zu erinnern, die die Seniorenarbeit einst aufgebaut hatte.

Leon Kozica (SPD) fragte, ob auch dezentrale Veranstaltungen in anderen Stadtteilen möglich seien. „Ich würde gerne auch in Altenerding etwas etablieren, etwa einen Spielevormittag, aber das ist wegen der Örtlichkeit schwierig“, antwortete ihm Hörold-Ries. Sie konnte auch Walter Koppe (Die Linke) die Angst nehmen, dass Interessierte ausgeschlossen werden, die vom Alter her noch nicht als Senioren gelten. „Ich mache keine Ausweiskontrolle“, sagte sie. Sie habe bislang nur Leute wegschicken müssen, „weil kein Platz mehr war“.

Kontakt: Tel. (0 81 22) 408-108 oder per E-Mail an seniorenberatung@erding.de