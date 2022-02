Das Anne-Frank-Gymnasium Erding ist auf den Hund gekommen

Von: Uta Künkler

Freude am Lernen soll Schulhund Scotty (Bild) zusammen mit seinem künftigen Kollegen Marley den Schülern am AFG vermitteln. © AFG

Einiges tut sich am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium: Es führt tiergestützte Pädagogik ein. Und neben der Theaterklasse können Fünftklässler auch eine Fußballklasse wählen. Am 22. Februar ist Tag der offenen Tür.

Erding – „Lernen am Gymnasium heißt schon lange nicht mehr, dass man nur paukt.“ Vielmehr gehe es darum, die Schüler in ihrer Lebenswelt abzuholen und ihnen Spaß am Lernen zu vermitteln, betont Regine Hofmann, Schulleiterin am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium (AFG) in einer Pressemitteilung. Ein Bild davon können sich Viertklässler nächsten Dienstag beim Tag der offenen Tür machen.

„Wenn es gelingt, dass Kinder gerne lernen, gehen die Zahlen und Wörter und Satzstrukturen einfach leichter in den Kopf hinein“, heißt es in dem Schreiben. Um das zu erreichen, habe man in den vergangenen Jahren einige diverse Angebote geschaffen.

Ein Baustein sei der Einsatz eines Schulhundes. Es sei bekannt, so Hofmann, dass ein Hund eine positive, beruhigende Wirkung auf das Klassenklima hat. Er könne die Freude steigern und den Lernprozess dadurch entspannen, Stress sowie aggressives Verhalten reduzieren, Empathie fördern und als Trostspender fungieren.

Seit Dezember ist Scotty im Schulteam. Der anpassungsfähige Kromfohrländer bestreitet seither seinen Dienst gemeinsam mit der Lehrerin Monika Erber. Bereits im Laufe dieses Schuljahres soll Scotty tierische Unterstützung bekommen. Sein zukünftiger Kollege heißt Marley und ist ein verspielter, neugieriger Pudel. Er wird die Lehrerin Eva-Maria Heilmaier regelmäßig in ihren Biologieunterricht begleiten.

Ein weiterer Baustein für das Lernen mit Freude liege im Sportbereich, informiert die Schulleiterin. Den Fünft- und Sechstklässlern werde neuerdings ein zusätzliches zweistündiges Training im Rahmen der „Sportarbeitsgemeinschaft Fußball“ angeboten. Die Schüler werden vom Sportlehrer Josef Hofmann und Florian Aldinger von der Spielvereinigung Altenerding betreut (wir berichteten).

Neu startet im Herbst der Wahlunterricht Golf in Kooperation mit dem Golfclub in Grünbach. Der Fußball werde im nächsten Schuljahr eine noch größere Rolle spielen: Ab Herbst soll es eine so genannte Fußballklasse geben, für die sich fußballinteressierte Kinder – Mädchen wie Buben – anmelden können. Für sie werden die zwei Stunden Basissportunterricht durch zwei Trainingsstunden Fußball am Vormittag ergänzt. Alternativ zur Fußballklasse können sich die angehenden Fünftklässler für eine Theaterklasse anmelden.

Ein weiteres Angebot am AFG ist die MINT-Werkstatt am Nachmittag. Die Schüler werden dabei in der Regel von einer Biologie- und Chemielehrkraft sowie von einer Mathematik- und Physiklehrerin betreut und erhalten einen spielerisch-experimentellen Einblick in verschiedene Naturwissenschaften.

All diese Angebote würden soziale Kompetenzen stärken und zugleich die Gemeinschaft in der Schule positiv erlebbar machen, erklärt Hofmann. „Gerade jetzt, nach den beiden Jahren, in denen durch die Pandemie so Vieles auf der Strecke geblieben ist, ist es umso wichtiger, dass unsere Kinder die Möglichkeit haben, gemeinsam gerne zu lernen, um sich dadurch selbst finden und ihre Persönlichkeit stärken zu können“, unterstreicht die Schulleiterin.

Tag der offenen Tür

Am Dienstag, 22. Februar, findet von 15 bis 18 Uhr der Tag der offenen Tür in Präsenz statt. Infos auf www.afg-erding.de.