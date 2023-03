Neue AFG-Turnhalle: Im Zeit- und Kostenplan

Von: Hans Moritz

Großbaustelle: Die Ausmaße der neuen AFG-Dreifachturnhalle sind schon gut erkennbar. © Peter Gebel

Der Neubau der Dreifachturnhalle am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) in Erding befindet sich sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan.

Erding - Diese frohe Botschaft trugen Matthias Huber von der Kreisverwaltung sowie Projektsteuerer Peter Helmprecht am Montag in den Ausschuss für Bauen und Energie des Kreistags.



„In der Halle soll 2024 das Abitur geschrieben werden“, erklärte Huber. Insgesamt sind Erweiterung und Ertüchtigung des AFG in drei Abschnitte gegliedert: der Neubau der Dreifachhalle für 17,6 Millionen Euro, der Erweiterungsbau östlich davon sowie Umbauten im Bestand. Laut Huber bleibt es vorerst bei den veranschlagten 40,6 Millionen Gesamtkosten.



Vom Baufortschritt berichtete Helmprecht, dass der große Baukran soeben demontiert worden sei. „Diese Woche haben wir drei Tage Großkampftag mit einem Schwerlastkran, der die Dachbinder in voller Breite des Gebäudes aufsetzen wird“, so der Ingenieur.



Gleichzeitig informierte er, dass die Lenkungsgruppe Einsparungen erzielt habe, unter anderem in Höhe von 70 000 Euro durch die Wahl von Fassadenplatten statt Faserzement (Eternit), die noch dazu nur einer vereinfachten Unterkonstruktion bedürften.



Helmprecht stellte das Material- und Farbkonzept vor. Der Hallenboden soll dunkel mit hellen Linien ausfallen, die Prall- und Akustikwände in der Halle werden aus astfreier Eiche sein, ebenso die Türen.



Umkleiden, Sanitärräume, Flure und Treppen würden mit dunkleren Feinsteinzeugplatten ausgelegt. Bei den Decken in Fluren und Umkleiden habe man sich für beigefarbene Holzwolle-Akustik-Platten entschieden, in der Halle für Akustikdecken wiederum in Eiche.



Zudem berichtete Helmprecht vom Erschütterungs-Monitoring, um beim Bau die benachbarte, baufällige Wallfahrtskirche Heilig Blut nicht zu gefährden. „Wir kommen jetzt schon auf 600 Messtage, die uns viel Geld kosten“, so der Ingenieur. Zu keinem Zeitpunkt sei die Kirche durch den Bau gefährdet gewesen. „Die größten Ausschläge werden gemessne, wenn das Müllauto kommt.“ Und bei Baumpflegearbeiten habe man deutliche Erschütterungen registriert.



Der Landkreis versucht laut Helmprecht, bei Denkmalbehörde und Stadt, das teure Monitoring während des jetzt anstehenden Innenausbaus auszusetzen. Zwar sei es gelungen, die Tagespauschalen von 200 auf 125 Euro zu senken, „dennoch kommen auf den Landkreis allein hierdurch 200 000 Euro Kosten zu. Und das, obwohl wir dringend sparen müssen“, so Helmprecht. Die Stadt als Genehmigungsbehörde werde in der Frage der Abschaltung der Sichtweise des Denkmalschutzamtes folgen. Das nächste Treffen dazu soll am 30. März stattfinden. ham