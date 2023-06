Die Klimaschutz-Siedlung

Von: Hans Moritz

Siedlungsfläche: Zwischen der Haager Straße (l.) und der B388 (r.) entsteht Wohnraum. Vorne in der Bildmitte sind die nicht unumstrittene Flutmulde zu erkennen, darüber das Kinderhaus und die Grundschule. © Hans Seeholzer

In Erding ist ein Baugebiet in Arbeit, das es so in Erding noch nie gab. Der Klimaschutz erreicht den Städtebau.

Erding – Trotz eingebrochener Baukonjunktur wird im Erdinger Osten das nächste Wohngebiet XXL an den Start gebracht. Zwischen Haager Straße Ost und der Bundesstraße B388 sollen bis zu 700 Wohnungen für mehr als 1500 Menschen entstehen. Dazu stellt die Stadt zwei Bebauungspläne auf, deren erste Auslegung nun vorüber ist.



Die geplante Siedlung sticht nicht nur durch ihre schiere Größer heraus – und das in unmittelbarer Nähe zum weiteren Großprojekt „Poststadl“ –, sondern auch wegen ihrer Energieversorgung. In den Entwürfen, mit denen sich der Planungs- und Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend über mehrere Stunden auseinandersetzte, ist nämlich von einem Verbot jedweder fossiler Brennstoffe die Rede. Es wäre das erste Baugebiet in Erding, das den Klimaschutz voll aufgreift. Doch ausgerechnet Herbert Maier, Energieexperte den Grünen, sorgte dafür, dass das strenge Verbot kippte. Er wies darauf hin, dass eine zu 100 Prozent fossilfreie Energieversorgung heute noch nicht gewährleistet werden könne. Sein Vorschlag: Der Anteil fossiler Energien insbesondere zur Wärmegewinnung wird auf 35 Prozent beschränkt. Das ist exakt der Wert, um den im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes von Robert Habeck derzeit so gerungen wird. Erding schreibt das nun fest und nimmt den Bauherren damit die Entscheidung aus der Hand.



Auf Vorstoß Maiers, der bemerkenswerterweise von CSU-Fraktionschef Burkhard Köppen explizit unterstützt wird („Da ziehen wir an einem Strang.“), wird in den Bebauungsplänen aber auch festgeschrieben, dass die regenerative Versorgung vor Ort auch umgesetzt werden kann. Dazu bedarf es laut Maier unter anderem Solarflächen auf und neben den Gebäuden sowie Bereiche für Erdbeckenspeicher, einen Standort für eine Heizzentrale und Vorkehrungen, um in einem gemeinsamen Kanalabschnitt die Wärme aus dem Abwasser zu nutzen.



Im Ausschuss gab es darüber keine Diskussion. Allerdings müssen beide Bebauungspläne deswegen noch einmal überarbeitet werden, der Billigungsbeschluss musste daher vertagt werden.



Der erste sieht, wie berichtet, etwa 350 Wohneinheiten auf der Wiese zwischen Ardeostraße und Haager Straße sowie B388 südlich des Luwig-Simmet-Angers vor, wo sich die Schule und der BRK-Kindergarten befinden und eine weitere Kita mit Schulmensa geplant ist. Dieser Bereich mit Parkhaus, Quartiersplatz und Raum für einen Kiosk, ein Café oder eine Eisdiele kann nur über die B388 erreicht werden.



Der zweite Bebauungsplan beginnt im Süden am Ludwig-Simmet-Anger und erstreckt sich bis zur bestehenden Reihenhaussiedlung-Ost hin. Die Erschließung erfolgt über die Haager Straße und die Almenrauschstraße. Innerhalb beider Wohngebiete gibt es mehrere Fuß-, Rad- und Grünverbindungen.



Einwendungen kamen vor allem von Privatpersonen, die meisten von ihnen dürften südlich des Baugebiets wohnen. Sie sorgen sich um den Hochwasserschutz. Denn der Acker dient bislang als Überflutungsfläche. 2013 war er vollgelaufen. Und sie misstrauen der Flutmulde, die die Investoren südlich der Schule gegraben haben. Wenn der Hochwasserschutz für Erding fertig ist, darf auch diese Fläche direkt an der B388 bebaut werden. Die Kritiker werfen der Stadt nun vor, mit dem Bebauungsplan auch den Hochwasserausbau mittels Mauern zu zementieren – und genau den lehnen einige Sempt-Anlieger auch wegen der drohenden Rodungen bekanntlich strikt ab. Verwaltung und Stadträte hielten diese Sorgen jedoch für unbegründet, zumal es eine Studie für die Flutmulde gibt.



Die Immissionsschutzbehörde am Landratsamt warnt vor stark erhöhten Lärmwerten selbst an der der B388 abgewandten Seite. Bauten seien nur mit einem erhöhten Lärmschutz auch im Gebäude genehmigungsfähig.



Der Investor muss den Oberboden an anderer Stelle wieder ausbringen, denn laut Landwirtschaftsamt ist er deutlich höherwertiger als viele andere in der Region.



Anwohner der gegenüber liegenden Sonnenstraße sorgen sich wegen der Gebäudehöhen von bis zu 17,20 Metern vor Verschattung und reflektierendem Lärm. Zudem bitten sie, die Sonnenstraße in die Ampelkreuzung mit einzubeziehen. All das wird nun geprüft. Einen Kreisel lehnt das Straßenbauamt ab. ham