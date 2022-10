Häusliche Gewalt: Ein Problem explodiert

Von: Hans Moritz

Teilen

Trauriger Alltag auch im Erdinger Land: Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt steigt. © Steffen Schellhorn/epd

Es ist ein erschütternder und beschämender Befund: Häusliche Gewalt gegen Frauen hat im Landkreis Erding einen neuen Höchststand erreicht.

Erding - Das Frauenhaus ist seit Monaten voll belegt – vor allem mit Frauen mit Migrationshintergrund. Die Beratung gestaltet sich deswegen zunehmend aufwendiger. Auch beim Frauennotruf glühen die Drähte immer stärker. Der BRK-Kreisverband Erding als Träger ruft nun selbst um Hilfe – er braucht mehr Geld, um das Angebot aufrecht erhalten zu können. Kreisausschuss und Kreistag gewähren die zusätzlichen Mittel bereitwillig.



Im Kreisausschuss stellte Leiterin Steffi Irmscher-Grothen die – ernüchternde – Bilanz vor. „Das Frauenhaus mit fünf Plätzen für Frauen und bis zu neun für Kinder ist seit Januar voll belegt, und das jeden Tag. Dabei bekommen wir pro Woche acht bis neun Anfragen. Derzeit haben wir einen Ausländeranteil von 100 Prozent.“ Der Betreuungsaufwand sei deswegen deutlich höher, „denn wir brauchen unter anderem fast immer einen Dolmetscher“, berichtete die Frauenhausleiterin.



Auch die Aufenthaltsdauer nehme zu. „Die Frauen sind Opfer psychischer wie physischer Gewalt.“ Auf Anfrage von Helga Stieglmeier (Grüne) berichtete Irmscher-Grothen, dass die durchschnittliche Verweildauer bei sechs bis sieben Wochen liege. „Wir hatten aber auch zwei Frauen, die neun Monate bei uns geblieben sind.“



Als bedenklich bezeichnete Irmscher-Grothen, „dass Stalking zunimmt“. Und: „Immer öfter verstecken Männer GPS-Tracker im Spielzeug der Kinder, um ihren Frauen nachstellen zu können“, sagte sie zum blanken Entsetzen der Kreisräte. Man habe die Sicherheit des Frauenhauses weiter erhöht und untersuche mittlerweile Spielzeug auch auf solche Systeme.



Für Kreisausschuss und -tag war es selbstverständlich, für heuer ein zusätzliches Defizit von knapp 40 000 Euro zu übernehmen. Für 2023 beschlossen die Gremien einen Kostenansatz von insgesamt 183 100 Euro. Denn auch die allgemeinen Preis- und Tarifsteigerungen belasten das Budget der Einrichtung.



Wer aus dem Frauenhaus auszieht, aber noch nicht wieder ein eigenständiges und vor allem gewaltfreies Leben zu führen in der Lage ist, profitiert von dem Pilotprojekt des BRK Erding, Second Stage. Dabei handelt es sich um Wohnungen und Wohngruppen für eine Zeit des Übergangs. „Auch hier sind wir voll belegt, und das seit Oktober vergangenen Jahres“, bilanzierte Irmscher-Grothen. Das Projekt sei ein großer Gewinn. Es gelinge, dass die Frauen ein neues Leben ohne Gewalt beginnen könnten. Für Second Stage wie fürs Frauenhaus gelte: „Es gibt so gut wie keine Fälle, in denen Frauen notgedrungen zu ihren prügelnden Ehegatten zurückkehren.“



Allerdings sei auch hier wegen des hohen Migrationsanteils der Aufwand gestiegen. In 2020/21 wurden fünf Frauen und ebenso viele Kinder betreut, 2021 waren es acht Frauen und elf Kinder. Bis Februar 2022 waren es neun Frauen. Seither hätten nur drei Gewaltopfer die Betreuung abgebrochen.



Der Landkreis will nun 67 000 Euro zuschießen. Allerdings macht er seine Beteiligung davon abhängig, ob der Staat über den Modellzeitraum, an dem bayernweit 17 Einrichtungen teilnehmen, hinaus weiter Zuschüsse gewährt. Immerhin: Das von Ulrike Scharf (CSU) geführte Sozialministerium hat angedeutet, die Finanzierung der Second-Stage-Projekte „zu verstetigen und auszubauen“. Stieglmeier setzte sich vehement dafür ein, dass der Landkreis seine Förderung unabhängig staatlicher Mittel fortsetzt.



Dies forderte auch Bürgermeister-Sprecher Hans Wiesmaier (CSU). „Der Staat muss dieses Thema viel stärker auf die Agenda setzen.“ Die Arbeit des BRK lobte er ausdrücklich.



Die dritte Säule des Schutzes von Frauen vor häuslicher Gewalt bildet der Frauennotruf, den es seit 1. Juni 2018 gibt. Irmscher-Grothen berichtete von einer „extrem hohen Zahl neuer Beratungen“. Allein 2021 habe man 195 Beratungsgespräche mit 78 Personen gezählt. Bis Mitte September dieses Jahres seien es bereits 270 Beratungen mit 60 Personen gewesen. Das zeige: „Bedarf und Intensität steigen“, so Irmscher-Grothen. Es gehe zunehmend auch um ökonomische Fragen, wenn Frauen lernen müssten, auf eigenen Beinen zu stehen. „Die neue Unabhängigkeit von den Gatten ist ein großes Thema.“ Auch scheidungsrechtliche Fragen würden thematisiert. Der Landkreis übernimmt nun das heuer – zusätzlich aufgelaufene – Defizit in Höhe von knapp 36 000 Euro. 2023 wird der Zuschuss von 68 000 um 41 200 auf 109 200 Euro aufgestockt. Eine jährliche Anpassung ist möglich“, betonte Bayerstorfer. Er sprach von einer „erschreckenden, explosionsartigen Entwicklung“. Da wundere man sich nicht, „dass das BRK mehr Geld braucht“.



Auf Anfrage von Ulla Dieckmann (SPD) erklärte Irmscher-Grothen, der Anstieg sei „sicher auch darauf zurückführen, dass Gewaltopfer nach den Corona-Beschränkungen wieder stärker die Chance nutzen, dem gewalttätigen Ehemann zu entkommen“.

ham