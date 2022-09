Startschuss für über 400 Azubis

Von: Hans Moritz

Teilen

Klimawandel braucht Kräfte. Heute beginnt das neue Ausbildungsjahr. Für den Umbau der Energieversorgung werden zahlreiche Handwerker benötigt. © Wolfgang Kumm/dpa

Während die Schüler noch zwei Wochen Sommerferien genießen dürfen, starten am heutigen Donnerstag im Landkreis Hunderte neue Lehrlinge in einen neuen Lebensabschnitt.

Erding - Allein im Handwerk sind es 213, berichten Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger und Oberbayerns Handwerkskammerpräsident Franz Xaver Peteranderl. Das ist ein leichter Rückgang: Vor einem Jahr waren es 237 neue Lehrverträge. Zuletzt lag der Anteil der Auszubildenden, die einen Handwerksberuf erlernen, bei 45 Prozent. „Das Handwerk im Landkreis Erding hat sich in den jüngsten Krisen als besonders widerstandsfähig erwiesen. Daher sind unsere Betriebe die richtigen Arbeitgeber für junge Leute“, betont Waxenberger.



Peteranderl weist auf eine völlig neue Rolle seiner Branche hin: „Das Handwerk spielt bei der Klimawende und vielen weiteren Herausforderungen eine Schlüsselrolle. Deswegen ist jeder unterschriebene Ausbildungsvertrag ein Stück gemeinsame Zukunftssicherung für unser Land.“ Das sagte er im Hinblick auf die Energiewende unter anderem mit mehr Photovoltaikanlagen und Windrädern. Wer einen Handwerksberuf erlerne, gehe gerade in diesen Zeiten auf Nummer sicher.



Waxenberger ist froh, dass wieder Ausbildungsmessen und Schulberufe möglich seien. „Wir brauchen solche Maßnahmen zur Berufsorientierung und Praktika, um Schulabgänger von den Karrierechancen in den rund 130 Ausbildungsberufen zu überzeugen.“ Die meisten Ausbildungsverträge im Handwerk wurden heuer übrigens in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Schreiner geschlossen.



Bei der IHK sind es heuer rund 200 junge Leute, berichtet Sprecher Florian Reil. „Viele Betriebe haben angesichts des sich zuspitzenden Fachkräftemangels ihre Ausbildungsangebote ausgeweitet und gehen neue Wege, um Schulabgänger zu begeistern“, schildert Otto Heinz, Chef der IHK in der Flughafenregion. Die gefragtesten Ausbildungsberufe hier seien Kaufleute im Einzelhandel, und Verkäufer, Kaufleute für Büromanagement, Bankkaufleute sowie Fachkräfte für Lagerlogistik. Im Landkreis gibt es laut Reil 40 IHK-Lehrberufe. 170 Betriebe bildeten aus.



Auch wenn das Lehrjahr an diesem Donnerstag beginnt, schließen zahlreiche Betriebe auch danach noch neue Verträge ab. Viele ringen um Nachwuchskräfte.



Die Agentur für Arbeit hat am Mittwoch die Arbeitslosenstatistik für den August veröffentlicht. Die Quote in Erding ist in der Hauptreisezeit leicht gestiegen – um 0,1 Punkte auf 2,0 Prozent. 95 Menschen mehr als im Juli waren zuletzt ohne Job, insgesamt sind es derzeit 1794, so die Agentur. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 2,5 Prozent. Wegen der Lücke zwischen Schulende und Ausbildungs- beziehungsweise Studiumsbeginn meldeten sich vor allem jüngere Menschen neu erwerbslos.



Auf der anderen Seite berichtet die Agentur von 225 neu gemeldeten zu besetzenden Stellen, 76 mehr als im Juli. Insgesamt sind der Behörde 1093 vakante Stellen bekannt. Hinzu kommen 355 offene Lehrplätze. Seit Oktober wurden 517 Bewerber beraten, 35 sind weiter auf der Suche. ham